Finans
11 Şubat 2023 - 22:45

Devletin desteği emeklinin üstünde: Başvuru şartlarına dikkat! O banka ödeyecek

Emekliye devlet destek vermeye devam ederken Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından emeklilerin maaşlarına ek ödeme duyurusu yapıldı. Kamu bankaları üzerinden emekli maaşını alanlara müjdeli haber geldi. İşte devlet destekli emekli maaş ödemelerine ilişkin detaylar...

Finans
11 Şubat 2023 - 22:45
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Devletin desteği emeklinin üstünde: Başvuru şartlarına dikkat! O banka ödeyecek
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Devlet destekli olarak emekli maaşlarına artı ödeme yapılırken Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden maaşını alanların yüzleri güldü. Emekli maaşı hesabı aracılığıyla beraber devlet destekli kredi kullanma imkanı sağlandı. 3 ay ertelemeli olarak kredi ödemeleri gerçekleştirilirken işte düşük faizli kredi detayları haberimizde yer almaktadır.

emekli maaş kredi ödemeleri



İhtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşların banka şartlarına uygunluk bakılarak kredi ödemelerine uygun şekilde taksit ödemeleri sağlandı. Kredi başvuruları başlarken 50 bin TL'ye kadar verilen devlet destekli krediler 36 ay vadeli olurken ödeme tablosu ise kişilerin gelir durumuna bakılarak değişiklik gösterecektir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm emeklere kendi bankaları üzerinden emekli maaşı almasıyla beraber borç kapatma kredisinden yararlanabilecek. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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