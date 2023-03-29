Devletin kasası çocuklar için açıldı! 1-2-3-4 çocuk için ayrı ayrı ödeme yapılacak: Bakan Yanık müjdeyi verdi!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, düşük gelirli ailelere yönelik sosyal yardım programlarına Çocuk Destek Bileşeni'ni eklemiştir.
ÇOCUKLU AİLELERE DÜZENLİ ÖDEME YAPILACAK
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, düşük gelirli ailelerin çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmak amacıyla "Çocuk Destek Bileşeni" adlı yeni bir sosyal yardım programı başlatmıştır. Program, hanedeki çocuk sayısına göre değişen düzenli ödemeler yaparak ailelere destek sağlayacaktır. Ailelerin aylık olarak alacakları destek miktarı 350 Lira ile 650 Lira arasında değişecektir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, program kapsamında 1-2 çocuklu ailelere 350 Lira, 3 çocuklu ailelere 450 Lira, 4 çocuklu ailelere 550 Lira ve 5 veya daha fazla çocuklu ailelere 650 Lira ilave destek verileceğini belirtmiştir.
ÇOCUK DESTEK BİLEŞENİ BAŞVURU DETAYLARI