Devletin kasası çocuklar için açıldı! 1-2-3-4 çocuk için ayrı ayrı ödeme yapılacak: Bakan Yanık müjdeyi verdi!







ÇOCUKLU AİLELERE DÜZENLİ ÖDEME YAPILACAK











Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, düşük gelirli ailelere yönelik sosyal yardım programlarına Çocuk Destek Bileşeni'ni eklemiştir.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, düşük gelirli ailelerin çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmak amacıyla "Çocuk Destek Bileşeni" adlı yeni bir sosyal yardım programı başlatmıştır. Program, hanedeki çocuk sayısına göre değişen düzenli ödemeler yaparak ailelere destek sağlayacaktır. Ailelerin aylık olarak alacakları destek miktarı 350 Lira ile 650 Lira arasında değişecektir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, program kapsamında 1-2 çocuklu ailelere 350 Lira, 3 çocuklu ailelere 450 Lira, 4 çocuklu ailelere 550 Lira ve 5 veya daha fazla çocuklu ailelere 650 Lira ilave destek verileceğini belirtmiştir.Aile Destek Programı, dar gelirli ailelere yönelik sunulan bir sosyal yardım programıdır ve başvurular e-Devlet Kapısı veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılabilmektedir. Destek tutarları, ailedeki çocuk sayısına göre değişmekte olup, aylık 350 ila 650 Lira arasında düzenli olarak ödeme yapılmaktadır. Bu ödemeler, 12 ay boyunca sürekli bir şekilde devam edecektir. Ancak, Aile Destek Programı'ndan yararlanmak için belirli şartlar aranmaktadır. Örneğin, hanede kişi başına düşen aylık gelirin net asgari ücretin 1/3'ünden (1.833,45 Lira) az olması gerekmektedir. Ayrıca, ihtiyaç sahibi olduğu düşünülen herkesin bu desteği alabilmesi amaçlanmaktadır. Sosyal destek yardımı alan vatandaşlar da bu desteği almaya hak kazanabilirler.