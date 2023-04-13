Devletin kasasından bayram ödemesi çıktı! İhtiyaç sahibi aileler dikkat: Bu şartı taşıyanlara 7500 TL geri ödemesiz para verilecek!







7500 TL AİLE DESTEĞİ!







Karşılıksız, geri ödemesiz aile destek ödemesi yapılacaktır. Ödemeler bayram öncesinde gerçekleşecektir. Ödemeden faydalanmak için başvuru yapılmalıdır. Başvurular nasıl yapılmaktadır? Merak edilen detaylar haberimizde.Maddi durumu yeterli olmayan ailelere bayram öncesinde PTT'den nakit destek sağlanacaktır. Bayram öncesinde başvuru yapılması halinde 7500 TL'den başlayan nakit aile desteği verilecektir.Nisan ayı aile destek ödemesinin tarihleri belirlendi. E-Devlet üzerinden başvuruda bulunarak TC kimlik numaranız ile SYDV'na tıklayarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.Aile Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Aile Destek paketi dahilinde her ay düzenli olarak ödemeler yatırılmaktadır. Maddi desteğe ihtiyacı olan vatandaşların ödemeleri 15 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilecektir. İhtiyaç sahibi ailelerin bayram öncesi nakit ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla devlet tarafından karşılıksız ödeme gerçekleştirilmektedir. Aile desteği 12 ay olarak ödenmektedir. 7500- 15000 TL arasında ödemeler yapılacaktır. Ödeme miktarı ailelerin gelirlerine göre belirlenecektir. Hane içerisinde kişi başına düşen gelir asgari ücretin üçte birinden az olan aileler başvuru yapabileceklerdir. Aile yardımı aylık 850-1250 TL arasında ödenecektir. Çocuk destek bileşeni ile birlikte 1900 TL'ye kadar ödemeler yapılacaktır. Aile nakit yardım ödemeleri için son başvuru tarihi 15 Nisan 2023 tarihi olarak belirlenmiştir. Ödemeler PTT'den gerçekleştirilecektir. PTT kartı yok ise TC kimlik kartı ile ödemeler alınacaktır.