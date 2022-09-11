EKONOMİ
11 Eylül 2022 - 16:27

Devletten 7 bin 200 TL'yi bulan yardım ödemeleri! E-devlet portal'da başvurular açıldı! İhtiyaç sahibiyseniz hemen başvurun, karşılıksız desteği anında alın!

E-devlet üzerinden başvuru yaparak 7.200 TL kazanmak artık mümkün. E-devlet üzerinden oluşturulan portal sayesinde karşılıksız destek imkanı geldi. Yüzbinlerce kişi devletin mali desteklerinden yararlanmak adına harekete geçerken kimlerin başvuru yapabileceği ve kimlerin bu destekten yararlanabileceğine dair detaylar haberimizde yer almaktadır

EKONOMİ
11 Eylül 2022 - 16:27
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Devletten 7 bin 200 TL'yi bulan yardım ödemeleri! E-devlet portal'da başvurular açıldı! İhtiyaç sahibiyseniz hemen başvurun, karşılıksız desteği anında alın!


Milyonlarca dar gelirli kişiler mali destek adına araştırmalar yaparken geri ödemesiz yardımlardan nasıl yararlanabileceği merak konusu oldu. e-devlet üzerinden başvurusu yapılan karşılıksız destek 12 ay boyunca devam edeceği bilgisi paylaşıldı. Çıkan rapora göre hanelerin e-devlet üzerinden yaptıkları başvurular sonucunda ödemlerin PTT üzerinden alınabileceği belirlenirken vatandaşlar bu yardımların ücretini merak etmektedir. İşte, her ay karşılıksız olarak yapılacak yardım hakkında merak edilenler...

12 boyunca tam destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık birçok yardım programlarına yer verirken bu defa da 1 yıl boyunca devam edecek karşılıksız desteğe değindi. İhtiyaç sahibi ailelerin yararlanabileceği bu yardım şartların yerine getirilmesi durumunda 450, 550 ve 650 TL olarak ödemeleri gerçekleşecektir.



E-devlet üzerinden başvurusu gerçekleşecek olan yardımlar aynı zamanda ikametgah adresine göre 3294 sayılı kanun gereğince Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılması da mümkündür. 12 ay boyunca düzenli olarak verilecek olan yardımlar hane başına düşen gelire göre değişkenlik gösterecektir.

Karşılıksız destek yardım şartları

Karşılıksız destek şartları

Bahsi geçen yardımdan yararlanabilmek için öncelikle hane içinde yer alanların başına düşen ücretin net asgari ücretin 3'te 1'i kadar olmalıdır. Yani yapılan hesaplamalara göre kişi başına düşen ücretin 833 TL'den yüksek olmaması gerekir. 4 kişilik bir aileye 7.300 TL'nin altında gelir geldiğin de o hane bu yardımdan yararlanabilecektir. Ev, arsa gibi gayrimenkullerin piyasa değerinin 240'a, otomobil, kamyonet gibi otomobillerin ise 120'ye bölünerek aylık hane gelirine katkı sağladığı da belirlenmesi üzerine başvurular kabul görecektir. 

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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