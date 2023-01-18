EKONOMİ
18 Ocak 2023 - 19:00

Devletten binlerce lira alacağınız olabilir! Bunu hemen kontrol edin: e-Devlet'ten toplu para alacağınız var!

SGK tarafından kişilere özel olarak yatırılan paraların bankalarda unutulma ihtimali mevcut olabilir.

EKONOMİ
18 Ocak 2023 - 19:00
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Devletten binlerce lira alacağınız olabilir! Bunu hemen kontrol edin: e-Devlet'ten toplu para alacağınız var!
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SGK tarafından kişilere özel olarak yatırılan paraların bankalarda unutulma ihtimali mevcut olabilir.

HEMEN BAKIN! E-DEVLET ÜZERİNDEN ALACAĞINIZ BİNLERCE LİRANIZ VAR! ŞAHIS ÖDEMELERİ, BES, BANKADA KALAN PARALAR...

Kişilerin bankalarda bulunan SGK ödemeleri, BES  ödemeleri, şahıs ödemeleri ve bankada kalan paralar gibi miktarların belli bir süre sonra unutulma ihtimali bulunmaktadır. Bu nedenle, e-devlet üzerinden kontrol edilmesi ve çekilmesi önerilmektedir. Ayrıca, bankalarda kalan küsurat paralar da yüklü miktarlarda kalmaktadır ve bu konudaki açıklamada bankalarda kalan paraların çekilmesi için süre verileceği ve bu süre zarfı içerisinde çekilmeyen paraların TMSF’ye aktarılacağı bildirilmektedir.



konut

BANKADA UNUTULAN PARALAR NEREYE GİDER?

SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) tarafından yatırılan paraların bankalarda unutulma ihtimali bulunmaktadır. SGK, bu paraların çekilmesi konusunda uyarılar yapmaktadır. Unutulan paralar 10 yıl boyunca bankada kalırsa, TMSF (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) tarafından alınır ve sahiplerine geri ödenmez. Bu nedenle, SGK hesaplarınızı e-devlet üzerinden sorgulayarak unutulan paralarınızı çekmeniz önerilir.


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