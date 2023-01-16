Devletten bu maaşları alanlara kötü haber! Artık yatırılmayacak: Nedeni açıklandı, milyonlar karalar bağladı!







OCAK AYI ÖDEMELERİ NEDEN YATIRILMADI?

HER AY 1250 TL'Yİ BULAN SOSYAL DESTEK!







ŞUBAT AYINDA ÖDEME YAPILACAK MI?

Sosyal destek ödemelerinden faydalanan milyonlarca vatandaş, Ocak ayı ödemelerinin gecikmesinin ardından ödemelerin neden yapılmadığını araştırmaya başladı. Konuyla ilgili bakanlıktan resmi bir açıklama beklenirken, Ocak ayı ödemelerinin neden yatırılmadığı belli oldu.Sosyal destek ödemeleri, Aralık ayında erken ödenmişti. Ödemeler Aralık ayının sonunda hesaplara yatırıldığı için bu ay içinde ödeme yapılmayacak.Sosyal destek ödemeleri kapsamında, başvurusu onaylanan ihtiyaç sahiplerine düzenli olarak her ay 850-1250 TL arasında nakit ödeme yapılıyor. Ancak, bu ödemeyi almak isteyenlerin bakanlık tarafından belirlenen bazı şartları taşıması gerekiyor.Ocak ayına ait ödemeler Aralık ayının sonunda yapılmıştı. Bu yüzden Ocak ayı içinde herhangi bir ödeme yapılmayacak. Ancak, Şubat ayı itibariyle ödemeler eski düzende devam edecek.