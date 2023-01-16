EKONOMİ
16 Ocak 2023 - 18:30

Devletten bu maaşları alanlara kötü haber! Artık yatırılmayacak: Nedeni açıklandı, milyonlar karalar bağladı!

Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen sosyal destek ödemelerinin Ocak ayında neden yatırılmadığı hak sahipleri tarafından merak ediliyor. Peki, sosyal destek ödemelerindeki son durum nedir? Ocak ayı sosyal destek ödemeleri ne zaman yatırılacak? İşte, Ocak ayı sosyal destek ödemeleriyle ilgili detaylar...

EKONOMİ
16 Ocak 2023 - 18:30
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Devletten bu maaşları alanlara kötü haber! Artık yatırılmayacak: Nedeni açıklandı, milyonlar karalar bağladı!
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Sosyal destek ödemelerinden faydalanan milyonlarca vatandaş, Ocak ayı ödemelerinin gecikmesinin ardından ödemelerin neden yapılmadığını araştırmaya başladı. Konuyla ilgili bakanlıktan resmi bir açıklama beklenirken, Ocak ayı ödemelerinin neden yatırılmadığı belli oldu.

OCAK AYI ÖDEMELERİ NEDEN YATIRILMADI?

Sosyal destek ödemeleri, Aralık ayında erken ödenmişti. Ödemeler Aralık ayının sonunda hesaplara yatırıldığı için bu ay içinde ödeme yapılmayacak.

HER AY 1250 TL'Yİ BULAN SOSYAL DESTEK!



Sosyal destek ödemeleri kapsamında, başvurusu onaylanan ihtiyaç sahiplerine düzenli olarak her ay 850-1250 TL arasında nakit ödeme yapılıyor. Ancak, bu ödemeyi almak isteyenlerin bakanlık tarafından belirlenen bazı şartları taşıması gerekiyor.

 sosyal destek ödemeleri

ŞUBAT AYINDA ÖDEME YAPILACAK MI?

Ocak ayına ait ödemeler Aralık ayının sonunda yapılmıştı. Bu yüzden Ocak ayı içinde herhangi bir ödeme yapılmayacak. Ancak, Şubat ayı itibariyle ödemeler eski düzende devam edecek.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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