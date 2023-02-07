Devletten büyük kredi hamlesi: Bir SMS ile 100.000 TL verecek!







İSLAM MEMİŞ'TEN ELİNDE ALTIN BULUNDURANLARA SON UYARI! HAZIRLIĞA BAŞLAYIN







Son zamanlarda yükselmeye devam eden altın fiyatlarının, geçtiğimiz hafta birdenbire düşmesi sonucunda 1130 TL seviyelerine kadar gerilediği gözlendi.Altın ve değerli metal fiyatlarında sert artışları desteklemeye devam eden Fed'in kararlarındaki ılımlı para politikasının etkisi, ABD enflasyon verilerinin beklentilerin altında gelmesiyle güçlü bir şekilde hissedildi. FED Başkanı Jerome Powell'in "Faizleri indirmeden önce enflasyonun yüzde 2'ye gerilediğinden emin olmalıyız. Enflasyonun yüzde 2'ye doğru gittiğinden emin olduğumuzda faiz artırımı hızını yavaşlatacağız." sözleri piyasaların yükselişini destekledi. Ocak ayı toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımı gerçekleştirilmesine rağmen, FED’in sıkı para politikalarından kısmi de olsa vazgeçtiği görülüyor. Diğer yandan küresel resesyon riskleri de varlık fiyatlanmalarında etkili olmaya devam ediyor. Altın piyasalarını değerlendiren Memiş, "Önümüzdeki birkaç ay biraz daha zorlu geçebilir o yüzden temkinli olmakta fayda var. 10 aydır baskılanan altın gibi gümüş gibi değerli metaller manüpile edildi. Altın zincirlerini kırdı. Yükseliş aslında daha yeni başladı. Tabii ki zaman zaman kar satışları olacaktır. Şu anda altının ons fiyatı 1865 dolar. 1900 direnç seviyesi kırıldıktan sonra yukarıda 1915 seviyesi var. Çok yakın bir zamanda 1900 dolarları artık telaffuz etmeye başlarız. Gram altın TL fiyatı şu anda bin 130 lira seviyesinde ama yukarıda bin 170 lira seviyesi var. Sonra bin 200’lü rakamları artık yavaş yavaş konuşmaya başlarız. Hem fiziki tarafta hem de merkez bankaları tarafında altın talebi halen devam ediyor. Özellikle merkez bankaların biraz durgunluk yaşadığı dönemlerde Euro/Dolar paritesi Sterlin/Dolar paritesi altın ve gümüş gibi emtialarda da yeniden yukarı ivmeli hareketlerin tekrar edeceğini görebiliriz." dedi.