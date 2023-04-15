Finans
15 Nisan 2023 - 16:30

Devletten evde bakım maaşı alanlara duyuruldu! Bayram ikramiyesi onlara çıktı: Cumhurbaşkanı onayladı! 2000 TL ikramiye o tarihlerde yatırılacak

Evde bakım maaşı alanlara Cumhurbaşkanı müjdeli haber verdi. 2 bin TL bayram ikramiyelerinden yararlanacakları duyurulurken yapılması gerekenler merak konusu oldu. Evde bakım maaşı alanlara verilecek ikramiye detayları...

Finans
15 Nisan 2023 - 16:30
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Devletten evde bakım maaşı alanlara duyuruldu! Bayram ikramiyesi onlara çıktı: Cumhurbaşkanı onayladı! 2000 TL ikramiye o tarihlerde yatırılacak
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Devlet tarafından çeşitli sosyal yardımlar yapılırken evinde hasta engelli ya da yaşlı yakınları olanlara verilen evde bakım maaşları her ay düzenli olarak hesaplarda yatırılırken dar gelirli ve ihtiyaç sahipleri faydalanabilir. 2023 yılında gelen artışlarla beraber evde bakım maaşı 4.337 TL olarak güncellendi. Ramazan Bayramı öncesinde Nisan ayı ödemeler hesaplara yatırılırken cumhurbaşkanı Erdoğan evde bakım maaşı alacaklara ikramiye ödemesi yapılacağı müjdesini verdi.

EVDE BAKIM NİSAN ÖDEMELERİ

Yüz binlerce vatandaşın faydalandığı evde bakım maaşları her ay 15-30 arasında hesaplarda olurken Nisan ayı ödemelerinin Ramazan Bayramına denk gelmesinden ötürü öne çekildiği duyuruldu. Aile bakanlığı 13 Nisan 2023 evde bakım maaşı yatan illerin listesini yayınladı.



evde bakım maaşı alanlara ikramiye

EVDE BAKIM MAAŞI ALANLARA BAYRAM İKRAMİYESİ

Evde bakım maaşı alanlara sevindirici haber gelirken Cumhurbaşkanı Erdoğan kararıyla beraber artık evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiye ödemesi yapılacağı duyuruldu. Fakat 2023 senesiyle beraber bayram ikramiye ödemelerinin kapsadığı duruma ilişkin artışlar yaşandı. Dul ve yetim aylığı alanlar, gaziler de bu ödemelerden yararlanabilecek. Herhangi bir şarta bakılmadan bayram ikramiyeleri maaş hesaplarına yatırılacak.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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