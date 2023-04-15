Devlet tarafından çeşitli sosyal yardımlar yapılırken evinde hasta engelli ya da yaşlı yakınları olanlara verilen evde bakım maaşları her ay düzenli olarak hesaplarda yatırılırken dar gelirli ve ihtiyaç sahipleri faydalanabilir. 2023 yılında gelen artışlarla beraber evde bakım maaşı 4.337 TL olarak güncellendi. Ramazan Bayramı öncesinde Nisan ayı ödemeler hesaplara yatırılırken cumhurbaşkanı Erdoğan evde bakım maaşı alacaklara ikramiye ödemesi yapılacağı müjdesini verdi.
Finans
15 Nisan 2023 - 16:30
Devletten evde bakım maaşı alanlara duyuruldu! Bayram ikramiyesi onlara çıktı: Cumhurbaşkanı onayladı! 2000 TL ikramiye o tarihlerde yatırılacak
Evde bakım maaşı alanlara Cumhurbaşkanı müjdeli haber verdi. 2 bin TL bayram ikramiyelerinden yararlanacakları duyurulurken yapılması gerekenler merak konusu oldu. Evde bakım maaşı alanlara verilecek ikramiye detayları...
Finans
15 Nisan 2023 - 16:30