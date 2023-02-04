Devletten her eve 5.000 TL yardım! Para girmeyen ev kalmayacak: Bu şartı taşıyan herkes alabilecek







Önce Bakım Sonra Taşınma İşlemleri Kontrol Ediliyor











Devlet, Vatandaşların Evlerinde Rahat ve Konforlu Bir Yaşam Sürmelerini Sağlamayı Hedefleyen Yeni Bir Çalışma Başlattı. Bunun İçin Ailelere 5 Bin Türk Lirası Nakit Olacak Şekilde Ödeme Yapılması Planlanmaktadır. Ancak, Verilecek Ödeme İçin Ailelerin Evlerinin Öncelikle Analiz Edilmesi Gerekmektedir. Bu Analiz Sonrasında, Eksik Olan Eşya veya Bakımsız Bir Ev Durumu Tespit Edildiğinde, Gerekli Aksiyonlar Alınacaktır. Bu Şekilde, Vatandaşların Evlerinde Sıkıntılı Yaşamasının Önüne Geçilmiş Olacaktır. İstenilen Desteğe Ulaşmak İçin Aileler E Devlet veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aracılığıyla Başvuruda Bulunabilir. Başvuru Sonrasında En Geç 1 Hafta İçinde, Desteğe İhtiyaç Duyan Ailelerin Evlerine Bir Ekip Gönderilecektir.Gönderilen Ekip, Başvuruda Bulunan Ailelerin Evlerinin Durumunu İnceleyerek, Detaylı Bir Rapor Oluşturacaktır. Raporda, Eğer Evin Eşya İçin Olumsuz Bir Ortam Olduğu Tespit Edilirse, Devlet Tarafından Ücretsiz Olarak Evin Şartları İyileştirilecektir. Ancak, Bu İyileştirme İşlemi Sadece Mevcut Durumun Düzeltilmesi Amaçlı Olacaktır ve Kişilerin Eşya Destek Ödemesi Başvuruları Halen Geçerli Olacaktır. Eğer Evin Tadilatı Mümkün Olmayacak ve Tesisatı Eksikse, Kişilere Prefabrik Evde Oturması İçin Destek Ödemesi Verilecektir. Bu Destek Ödemesi Aynı Zamanda İstenilen Prefabrik Evde Eşya Desteğini de İçerecektir. Nakit Ödemeler Ziraat Bankaları veya Belirtilen Banka Hesapları Aracılığıyla Tek Seferde 5 Bin Türk Lirası Olarak Yapılacaktır. Başvurular Tamamlandıktan Sonra, En Geç 1 Ay İçinde Ödemeler Vatandaşlara Verilecektir.