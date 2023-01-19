Devletten ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelere yardım eli! ﻿PTT'de ödemeler başladı! Başvuran 2500 TL ödemeyi alacak!

Soğuk havaların git gide etkisini göstermesiyle birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, bu kapsamda kış aylarında üşüyen kimsenin kalmaması için dar gelirli vatandaşlara 900-1.250 TL arasında doğal gaz desteği verecek. Doğal gaz desteği almaya hak kazanan vatandaşlar ödemelerini PTT üzerinden alacaklar.
DOĞAL GAZ DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?Doğal gaz desteği almak isteyen vatandaşların:
- T.C vatandaşı olması, - E-Devlet sisteminden başvuru yapması, - Doğal gaz arzının bulunduğu bölgede ikamet etmesi, - İkamet adresinde ön ödemeli veya faturalı sayaca bağlı doğalgaz aboneliğinin olması, - Faturanın mesken abone grubunda yer alması ve kişinin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nca hak sahibi olarak belirlenmiş olması gerekiyor.