Devletten kara kışta içinizi ısıtacak yardım! Ocak-Şubat-Mart'ta 900 TL hesaplara yatacak

Nakdi devlet destekleri farklı kalemlerde yapılmaya devam ediliyor. Yaşlılara, çocuklara, dar gelirlilere yapılan yardımlara bir yenisi daha bu yıl eklendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından devreye alınan yardım ile milyonlarca vatandaşa Aralık – Ocak – Şubat – Mart – Nisan ayları boyunca doğal gaz yardımı yapılacak. Başvuru sayfasının yeniden aktif edildiği yardım hakkında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
En az 900, en fazla 2 bin 500 TL ödenecekAile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bu yıl yapılacak doğal gaz yardımı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yanık açıklamasında 336 bin haneye toplam 271,7 milyon lira destek verildiğini açıkladı.
Doğal gaz yardımından yararlanmak isteyenlerin başvurularını e-Devlet üzerinden yapması gerekiyor. önceki dönemde 415 TL ila 1.150 TL arasında yapılan doğal gaz yardım parası bu ay itibarıyla 900 TL – 2 bin 500 TL aralığına yükseltildi. Bakanlıktan yapılan daha önceki bir açıklamada kiracıların da bu destekten yararlanma hakkı olduğu belirtildi. Bakan Yanık, kış dönemine ilişkin başvuruların 5 Eylül itibarıyla alınmaya başladığını duyurdu. İhtiyaç sahibi olan vatandaşlar, e-Devlet üzerinden yapacakları başvuru ile Nisan ayına kadar 900 TL ila 2 bin 500 TL arası ödeme alma hakkı kazanabilecekler.