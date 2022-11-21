EKONOMİ
21 Kasım 2022 - 22:55

Devletten kara kışta içinizi ısıtacak yardım! Ocak-Şubat-Mart'ta 900 TL hesaplara yatacak

Devlet destekleri için başvurular devam ediyor. Kış günlerinde dar gelirlere ilaç gibi gelecek yardımlar başladı. Hane başı en az 900 TL ödenecek. İşte başvuru şartları.

EKONOMİ
21 Kasım 2022 - 22:55
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Devletten kara kışta içinizi ısıtacak yardım! Ocak-Şubat-Mart'ta 900 TL hesaplara yatacak


Nakdi devlet destekleri farklı kalemlerde yapılmaya devam ediliyor. Yaşlılara, çocuklara, dar gelirlilere yapılan yardımlara bir yenisi daha bu yıl eklendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından devreye alınan yardım ile milyonlarca vatandaşa Aralık – Ocak – Şubat – Mart – Nisan ayları boyunca doğal gaz yardımı yapılacak. Başvuru sayfasının yeniden aktif edildiği yardım hakkında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

En az 900, en fazla 2 bin 500 TL ödenecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bu yıl yapılacak doğal gaz yardımı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yanık açıklamasında 336 bin haneye toplam 271,7 milyon lira destek verildiğini açıkladı.



Doğal gaz yardımından yararlanmak isteyenlerin başvurularını e-Devlet üzerinden yapması gerekiyor. önceki dönemde 415 TL ila 1.150 TL arasında yapılan doğal gaz yardım parası bu ay itibarıyla 900 TL – 2 bin 500 TL aralığına yükseltildi.

Bakanlıktan yapılan daha önceki bir açıklamada kiracıların da bu destekten yararlanma hakkı olduğu belirtildi. Bakan Yanık, kış dönemine ilişkin başvuruların 5 Eylül itibarıyla alınmaya başladığını duyurdu. İhtiyaç sahibi olan vatandaşlar, e-Devlet üzerinden yapacakları başvuru ile Nisan ayına kadar 900 TL ila 2 bin 500 TL arası ödeme alma hakkı kazanabilecekler.

Doğal gaz yardım başvurusu nasıl yapılır?

Milyonlarca vatandaşın doğal gaz yardımına başvuru yapma imkanı bulunuyor. Bunun için ilk olarak e-Devlet sistemine T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılmalıdır. Ardından arama çubuğuna “ Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti “ne tıklanmalıdır. Burada talep edilen bilgileri doğru eksiksiz olarak girildikten sonra başvuru onaylanmaktadır.

Başvuru kuruma iletildikten sonra gerekli incelemeler SYDV tarafından yapıldıktan sonra başvuru durumu yine sisteme işlenmektedir. Başvurusu olumlu sonuçlanan kişiler, PTT’ye gidip faturalarını ibraz ettikten sonra destekten yararlanabilecekler. Ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşların destek miktarları ise kartlarına yatırılmaktadır.

Öte yandan kronik hastalık ta da cihaza bağlı yaşadığına ilişkin sağlık raporu bulunan vatandaşlara ek ödeme yapılıyor. Bu kişiler sisteme rapor bilgilerini girdiklerinde, hanelerine belirlenen destek tutarına ek olarak yüzde 5 daha fazla ödeme yapılıyor.

Doğal gaz yardımı için başvurular devam ediyor. Yardımdan faydalanmak isteyenler çok geç olmadan başvuru işlemlerini tamamlamalıdırlar.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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