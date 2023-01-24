Devletten koli koli gıda yardımı başladı! Listedeki vatandaşlara her ay verilecek: Yağdan yoğurda, etten makarnaya dolu dolu paketler!







BUZDOLAPLARI DOLUP TAŞACAK! VATANDAŞLARA GIDA YARDIMI YAPILACAK: KOLİ KOLİ EVE GELECEK! BAŞVURU SAYFASI AÇILDI







BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

GIDA YARDIMINDAN KİMLER YARARLANABİLİYOR?

GIDA YARDIMI NE KADAR?

Aile ve sosyal hizmetler bakanlığı 2023'te gıda yardımına başlayacak. Gıda yardımı almak isteyen vatandaşlar, nasıl başvuru yapacaklarını merak ediyorlar. İşte konuyla ilgili detaylar...Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Bakanlığı aracılığıyla gıda yardımı başvuruları başladı. 81 il kapsamında sağlanan bu sosyal yardım, Sosyal Yardım Dayanışma Vakfı aracılığıyla başvurulabilir. Kampanya kapsamında ihtiyaç sahibi aileler her ay bu yardımı alabiliyor.Aile Bakanlığı ve SYDF'nin birlikte yaptıkları bu projeye e-Devlet ve SYDF şubeleri üzerinden başvuru yapılabilecek. 3294 Sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere yönelik bu yardım Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde ve yıl boyu geçerlidir.Sosyal güvencesi olmayan veya aylık kişi başı geliri asgari ücretin üçte birinden az olan sosyal güvencesi olan aileler bu yardımdan yararlanabilir.Başvurusu uygun bulunanlar en az 500 lira, ihtiyaç halinde 1.000 liraya kadar destek alabilecekler.