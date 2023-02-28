Devletten milyonlarca kişiye Ramazan harçlığı! Tam 500 TL ödenecek

İki bayram öncesinde geçtiğimiz sene de iddialar arasında bulunan devletin vereceği harçlık ile ilgili detaylar belli olmaya başladı. Peki 500 TL bayram harçlığı detayları nedir? Başvuru nasıl yapılır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
BAYRAM HARÇLIĞI VERİLECEKDevlet tarafından vatandaşlara sağlanan sosyal destek ödemelerine yeni bir tanesi daha eklendi ve bayram öncesi 500 TL verileceği konuşuluyor. Geçtiğimiz sene de gündem olan ve İçişleri Bakanlığı tarafından böyle bir şeyin gerçek olmadığı açıklanan haber sonrası harçlık bekleyen insanlar hayal kırıklığına uğradı.
İçişleri Bakanlığı böyle bir konunun gerçek olmadığını belirtti. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar şu şekilde; 'Sosyal medya hesaplarında Bakanlığımız tarafından bayram harçlığı verileceği ile ilgili haberler yapılmaktadır. E-Devlet sistemi üzerinden başvuru ile verileceği haberleri gerçek dışıdır.'