Devletten o maaşı alanlara müjde! Artık 5.625 TL ödenecek: 2000 TL'de bonus geliyor!

Emekli maaşı zammı nihayet açıklandı. Aynı zamanda tatil ikramiyesi de açıklandı. Ayrıca dul ve yetim aylığı alan vatandaşlara da müjdeli haber
verildi. Emekli maaşı ne kadardı? Dul ve yetim aylığındaki artış ne kadar oldu? İşte zamlar ve bayram maaşı tutarları...
2023 BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?
En az emekli maaşı 7500 Türk Lirasına ulaşması ve 2 bin Türk Lirası bayram ikramiyesinin yer aldığı yasa Meclise ulaştı. Genel Kurul'da onaylanacak düzenleme ile Nisan ayında milyonlarca emekli maaş zammı alacak. Ayrıca çift zam sadece emeklileri ilgilendirmedi. Nisan ayında yapılacak zamdan dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar da yararlanacak. Emekli maaşlarındaki artışla birlikte dul ve yetim aylığı alan vatandaşların maaşları da arttı. Ayrıca dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar da bayram ikramiyesi alabiliyor.
2023 YILINDA DUL VE YETİM MAAŞI NE KADAR?
En düşük aylık 7500 Türk Lirasına çıkınca ölüm aylığı alanların yani dul ve yetim aylığı alanların Nisan ayından itibaren daha yüksek maaş alacağı söylendi. Dul ve yetim aylığı alan vatandaşların maaşları aldıkları pay oranında artıyor. Yeni düzenlemeyle yüzde 75 hissesi olan dul kadının maaşı 4 bin 125 TL'den 5625 Türk Lirasına çıktı. Nisan ayı itibariyle 5625 Türk Lirasından fazla ölüm aylığı ödenecek. Emekli maaşı almaya hak kazanan kişiler tatil ücreti, vatandaşlar ise dul ve yetim aylığı alırlar. Bu durumda dul ve yetim aylığı alan vatandaşlara 2000 Türk Lirası bayram ikramiyesi verilecek. Nisan ayından itibaren, ölüm aylığı alanlar artırılmış bir ikramiyeyi alacaklar.