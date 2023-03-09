Devletten öğrencilere görülmemiş kıyak! Listede yer alanlara 861 TL burs bağlanacak













861 TL eğitim bursu şartları

Eğitim bursunun amacı nedir? Nasıl başvuru yapılır?

Devlet, ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım etmek amacıyla burs programları sunmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, 2023 yılında da ihtiyaç sahibi öğrencilere burs verileceği açıklandı. 2023 yılında verilecek olan bursun miktarı aylık 861 TL olacak. Bursa başvuru yapmak için belirli şartlar aranacaktır. Şartlar arasında, öğrencinin ailesinin gelir düzeyi, öğrencinin eğitim durumu ve başarı durumu gibi faktörler yer alabilir.Ülkemizin Kahramanmaraş ilinde yaşanan depremin ardından birçok alanda zarar meydana gelmiş olsa da, devlet eğitim sürecinde zor durumda kalan öğrencileri unutmadı. Online eğitim sürecinde olan üniversite öğrencilerine ek olarak, ilkokul ve ortaokul düzeyindeki okulların yüz yüze devam edeceği kesinleşti.Deprem bölgesindeki okullara devam etmek zorunda olan öğrenciler için aylık 861 TL burs verileceği açıklandı. Bu burs, deprem nedeniyle zorluk yaşayan ailelerin çocuklarının eğitimlerini sürdürebilmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.Deprem sonucunda eğitim gören öğrencilerin mağduriyetlerini gidermek için devlet tarafından bir adım daha atıldı. İlkokul ve ortaokul öğrencileri için 861 TL değerinde eğitim bursu verileceği açıklandı. Bursun alınabilmesi için öğrencinin annesi, babası veya vasisinin vefat etmiş olması öncelikli şartlardan biri olarak belirlendi. Ayrıca, ailesini ve evini kaybeden öğrencilere yatılılık bursu da sağlanacak. Örgün eğitime devam eden ve daha önce hiç burs almamış öğrenciler de burs başvurusunda bulunabilecekler. Burs süreci 2022-2023 eğitim yılı sonuna kadar devam edecek ve Millî Eğitim Bakanlığı, deprem bölgesindeki öğrencilerin eğitim devamlılığı ve refahı için gerekli tüm çalışmaları yapacaklarını bildirdi.Elazığ, İzmir ve Van gibi önceki depremlerde olduğu gibi son olarak Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem, birçok alanda büyük hasara neden oldu. Bu hasarlardan biri de eğitim alanında oldu. Deprem sonrası öğrencilerin eğitime devam edebilmeleri için devlet tarafından birçok çalışma yapılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, deprem bölgesinde okuyan öğrencilerin mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla aylık 861 TL burs verileceği belirtilmiştir. Burs kapsamında, okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencileri yer almaktadır. Bursun verilmesinin amacı, depremden etkilenen öğrencilerin eğitim hayatına ara vermeden devam edebilmeleri ve maddi sıkıntılar çekmemeleridir. Bursun verileceği öğrencilerin belirlenmesinde öncelikle vefat eden annesi, babası veya vasisi olan öğrencilerin yanı sıra, ailesini ve evini kaybeden öğrenciler de dikkate alınmaktadır. Ayrıca, burs verileceği öğrenciler arasında daha önce hiç burs almamış olanlar da yer almaktadır. Burs başvuru şartlarına ilişkin henüz detaylı bir açıklama yapılmamıştır. Ancak, milli eğitim bakanlığı tarafından detaylı bilgilerin ilerleyen zamanlarda verileceği açıklanmıştır. Bu nedenle, öğrencilerin ve velilerin bakanlığın resmi hesaplarını takip etmeleri önerilmektedir. Sonuç olarak, depremden etkilenen öğrencilerin eğitim hayatlarına ara vermeden devam edebilmeleri ve maddi sıkıntı çekmemeleri için devlet tarafından önemli bir adım atılmıştır. Bu burs sayesinde, öğrencilerin eğitim hayatlarına devam etmeleri ve gelecekte daha iyi bir hayata sahip olmaları hedeflenmektedir.