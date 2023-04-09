Devletten sosyal yardım alanlar dikkat! e-Devlet'ten bunun yapılması gerekiyor: O şarta hesaba yatırılacak







NE KADAR ÖDENMEKTEDİR?







Devlet, dar gelirli ailelere yönelik sosyal yardım programları kapsamında T.C. kimlik numarası ile ödemeler yapmaktadır. Ocak ayında ise asgari ücret ve emekli maaşlarının artmasıyla birlikte, devlet tarafından verilen sosyal yardımlarda da büyük bir artış gerçekleşmiştir. Ayrıca, Bakan Yanık da şartlı eğitim yardımları, sağlık yardımları ve çocuk doğum yardımları gibi kalemlerde ciddi bir yardım yapılacağını açıklamıştır. Bu destekler sayesinde dar gelirli ailelerin hayat standartları yükseltilerek toplumsal refahın artması hedeflenmektedir.Aile destek ödemeleri, her geçen gün daha fazla aileye sunulmaktadır. 2023 yılının başında yapılan zam düzenlemesi doğrultusunda, Aile Destek ödemelerinin ne kadar olduğu açıklanmıştır. Evde bakım paraları için 4336 TL, sosyal ekonomik destekler için 3038 TL olarak belirlenmiştir. Engelli bireyler için ise %70 ve üzerinde engeli olanlara 2392 TL, %40 ile 69 arasında engeli olanlara ise 1594 TL destek verilmektedir. Bu destekler, dar gelirli ailelerin ihtiyaçlarını karşılayarak hayat standartlarını yükseltmeyi hedeflemektedir.