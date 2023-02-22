Devletten sosyal yardım paketi: 1997-4.336 TL ödeme yapılacak! Başvuru şartlarına dikkat













EVDE BAKIM YARDIMI 4.336 LİRA OLDU

SOSYAL EKONOMİK DESTEK ÖDEMESİ ARTTI

Gelir desteği alan vatandaşlara sevindirici haber! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerimizin hesaplarına yatıracağız.” dedi. Sosyal ekonomik destek (SED), evde bakım ve maluliyet aylığı gibi birçok alanda ücretler arttı. En son gelir destek rakamlarını merak komn. Vatandaşlar tarafından ihtiyaç kapsamında alınan bu yardımlarda yapılan artışlar sonrasında hangi yardımların ne kadar olduğu merak konusu oldu İşte sosyal yardım ödemeye ilişkin bilgiler!Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren açıklamalar yapıldı! Devlet tarafından yapılan bazı yardım ödemelerinde önemli gelişmeler yaşandı! Bakan Yanık, Ocak ayı yeni memur maaşı katsayısı ile gelir desteği modellerinin kapsadığı ödemelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerimizin hesaplarına yatıracağız.” İfadelerini kullandı. Bakan Yanık, 2023 yılında da tüm topluma yönelik sosyal hizmet ve yardımlaşma konusundaki beceri ve hizmetlerini geliştirmeye, yeni hizmet modelleri ve alanları geliştirmeye, yeni potansiyel zorluk ve risklere çözüm aramaya devam edeceklerine değindi. Bakan Yanık, gelir desteğindeki artışla yaşlı aylığının 1536 liradan 1997 liraya yükseldiğini belirterek, "Diğer yandan yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşların aylığı 1226 liradan 1594 liraya, %70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 1840 liradan 2392 liraya yükseldi" ifadelerine yer verdi. Bakan Yanık, 18 yaş altı engelli yakını bulunan vatandaşlara ödenen engelli aylığının 1226 Türk Lirasından 1594 Türk Lirasına çıktığını açıkladı.Evde bakım ödeneğinin ayda ortalama 560 bin kişiye ödendiğine dikkat çeken Yanık, 2 Ocak'tan 20 Temmuz'a kadar evde bakım ödeneğinin 3336 liradan 4336 liraya yükseldiğini kaydetti. Kimseyi geride bırakmayan toplum vizyonuyla Türkiye'nin Yüzyıl Vizyonu çerçevesinde çalıştıklarını belirten Bakan Yanık, 2022'de toplam 18 milyar Türk Lirası evde bakım yardımı yaptıklarını kaydetti.Çocuklara ve ailelerine destek olma ilkesine dayandıklarını vurgulayan Bakan Yanık, çocuklarına ihtiyaç duyan ailelere sosyal ekonomik destek hizmeti (SED) verdiklerini belirtti. Bakan Yanık, bu kapsamda şunları söyledi: "SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 2337 liradan 3038 liraya yükseldi. Ayrıca koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması 3644 liradan 4853 liraya çıkarıldı" dedi. Bakan Yanık konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Dezavantajlı durumdaki bireyleri çeşitli hizmet ve sosyal yardım modelleri ile destekliyoruz. Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığı 1.997 TL'ye, %40-69 arası engelli aylığı 1.594 TL'ye, %70 ve üzeri engelli aylığı 2.392 TL'ye, Evde Bakım Yardımı 4.336 TL'ye ve Sosyal Ekonomik Destek de 3.038 TL'ye yükseldi. Yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerimizin hesaplarına yatıracağız."