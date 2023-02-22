Devletten sosyal yardım paketi: 1997-4.336 TL ödeme yapılacak! Başvuru şartlarına dikkat

Gelir desteği alan vatandaşlara sevindirici haber! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerimizin hesaplarına yatıracağız.” dedi. Sosyal ekonomik destek (SED), evde bakım ve maluliyet aylığı gibi birçok alanda ücretler arttı. En son gelir destek rakamlarını merak komn. Vatandaşlar tarafından ihtiyaç kapsamında alınan bu yardımlarda yapılan artışlar sonrasında hangi yardımların ne kadar olduğu merak konusu oldu İşte sosyal yardım ödemeye ilişkin bilgiler!
Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren açıklamalar yapıldı! Devlet tarafından yapılan bazı yardım ödemelerinde önemli gelişmeler yaşandı! Bakan Yanık, Ocak ayı yeni memur maaşı katsayısı ile gelir desteği modellerinin kapsadığı ödemelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerimizin hesaplarına yatıracağız.” İfadelerini kullandı. Bakan Yanık, 2023 yılında da tüm topluma yönelik sosyal hizmet ve yardımlaşma konusundaki beceri ve hizmetlerini geliştirmeye, yeni hizmet modelleri ve alanları geliştirmeye, yeni potansiyel zorluk ve risklere çözüm aramaya devam edeceklerine değindi. Bakan Yanık, gelir desteğindeki artışla yaşlı aylığının 1536 liradan 1997 liraya yükseldiğini belirterek, "Diğer yandan yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşların aylığı 1226 liradan 1594 liraya, %70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 1840 liradan 2392 liraya yükseldi" ifadelerine yer verdi. Bakan Yanık, 18 yaş altı engelli yakını bulunan vatandaşlara ödenen engelli aylığının 1226 Türk Lirasından 1594 Türk Lirasına çıktığını açıkladı.