Devletten vatandaşlara tek seferde, karşılıksız 15.000 TL ödeme! Dar gelirli vatandaşlar hemen başvurabilir! 7 gün 24 saat başvurular açık

Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için yüzleri güldürecek haber Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verildi. Peki 15 bin TL ödeme şartları nedir? Kimler alabilir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
İHTİYAÇ SAHİPLERİNE 15 BİN TL DESTEKAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yeni duyuruya göre ihtiyaç sahibi vatandaşlara 2 bin TL ve 15 bin TL arasında ödemeler başlıyor. Başvurular e-Devlet sistemi üzerinden ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına giderek yapılacak. Başvurular değerlendirildikten sonra ödemeler PTT ya da Ziraat Bankası aracılığıyla yapılacak.
E-Devlet sisteminden başvuru yapmak için https://www.turkiye.gov.tr/ashb-sosyal-ekonomik-destek-on-basvuru internet sitesine girerek formun eksiksiz ve doğru şekilde doldurulması gerekmektedir. Başvurusu onaylanan vatandaşlar ihtiyaçları doğrultusunda 2 bin TL ve 15 bin TL arasında ödemelerden faydalanacak. Tek seferlik olarak düzenlenen 2 bin TL ve 15 bin TL arasında ödemelerden faydalanmak için gerekli şartlar şu şekilde; Kiracı olmak ve çalışmamak, herhangi bir sosyal güvencesi olmamak, depremzede olmak, ikamet edilen evin hasarlı olması, asgari ücretten az geliri olmak gerekmektedir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla destek ödemesi alan vatandaşlar bu desteklerden de faydalanabilecek.