Devletten yardım alanlara bir müjde daha! TC kimlik numarasına göre değişti: e-Devlet'ten dev yenilik













ŞİMDİ DEĞİŞTİ! ARTIK E-DEVLET'TE

Aile Yardımı, Doğalgaz, Elektrik ve diğer sosyal yardım ödemeleri e-Devlet'e benzer şekilde PTT'den yapılmaktadır. PTT'ye göre şirket, hizmetlerini dijital ortama taşıyarak operasyonlarını her geçen gün geliştiriyor. Bu kapsamda hak sahipleri e-devlet üzerinden gaz ve elektrik tüketim teşvikleri ile sosyal yardım ödemelerini almaya başlamıştır. Artık PTT şubesine gitmenize gerek yok. Duyuru bu sabah geldi. Vatandaşlar artık bunu e-devlet üzerinden rahatlıkla yapabiliyor. Geçmişte şubeler doğal gaz ve elektrik tüketimi için sübvansiyon ve sosyal yardım ödüyordu. Ancak artık kurumsal ödemeler için e-Devlet sistemine girmeniz yeterli. Hak sahipleri, e-devlet sayesinde kendileri için depolanan kurumsal ödemeleri sorgulayabilir, hesaplara para aktarabilir ve faturalarını ödeyebilirler.Devlet, refah programı kapsamında 50'den fazla farklı dilde yardım sunmaktadır. Bu avantajlardan yararlanmak için başvuru koşullarını karşılamanız gerekir. Yüzbinlerce insan şu anda sosyal yardım alıyor. Şimdiye kadar bu ödemeler vatandaşlara PTT üzerinden yapılıyordu.PTT iş istasyonlarındaki kurumsal ödemeler artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Hak sahipleri e-devlet üzerinden doğal gaz ve elektrik tüketim teşvikleri ile sosyal yardım ödemelerini yapabilmektedir. PTT AŞ üzerinden çeşitli kurumlara yapılan ödemeler için bir PTT işyerine gitmeye gerek olmamakla birlikte hak sahipleri e-Devlet üzerinden doğal gaz ve elektrik tüketim ödenekleri ile sosyal yardım ödemelerini alabilmektedir. PTT AŞ'nin e-devlet platformu üzerinden sunduğu hizmetleri kullanarak hak sahipleri adına yatırılan kurumların ödemelerini sorgulayabilir, hesaplara havale yapabilir, fatura ödeme işlemlerini giriş yardımı kullanarak yapabilirsiniz.