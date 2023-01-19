Finans
19 Ocak 2023 - 07:00

Devletten yardım alanlara bir müjde daha! TC kimlik numarasına göre değişti: e-Devlet'ten dev yenilik

Aile yardımı, doğalgaz, elektrik ve diğer sosyal yardım ödemeleri PTT ve e-devletten işlem yapabilecek. PTT'ye göre şirket, hizmetlerini dijital ortama taşıyarak operasyonlarını her geçen gün geliştiriyor. Bu, işyeri yoğunluğunu azaltır ve müşterilere zaman kazandırır. Bu kapsamda hak sahipleri e-devlet üzerinden gaz ve elektrik tüketim teşvikleri ile sosyal yardım ödemelerini almaya başlamıştır. Detaylar haberimizde..

Finans
19 Ocak 2023 - 07:00
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Devletten yardım alanlara bir müjde daha! TC kimlik numarasına göre değişti: e-Devlet'ten dev yenilik


Aile Yardımı, Doğalgaz, Elektrik ve diğer sosyal yardım ödemeleri e-Devlet'e benzer şekilde PTT'den yapılmaktadır. PTT'ye göre şirket, hizmetlerini dijital ortama taşıyarak operasyonlarını her geçen gün geliştiriyor. Bu kapsamda hak sahipleri e-devlet üzerinden gaz ve elektrik tüketim teşvikleri ile sosyal yardım ödemelerini almaya başlamıştır. Artık PTT şubesine gitmenize gerek yok. Duyuru bu sabah geldi. Vatandaşlar artık bunu e-devlet üzerinden rahatlıkla yapabiliyor. Geçmişte şubeler doğal gaz ve elektrik tüketimi için sübvansiyon ve sosyal yardım ödüyordu. Ancak artık kurumsal ödemeler için e-Devlet sistemine girmeniz yeterli. Hak sahipleri, e-devlet sayesinde kendileri için depolanan kurumsal ödemeleri sorgulayabilir, hesaplara para aktarabilir ve faturalarını ödeyebilirler.

e-devlet üzerinden gaz ve elektrik tüketim teşvikleri ile sosyal yardım ödemeleri



Devlet, refah programı kapsamında 50'den fazla farklı dilde yardım sunmaktadır. Bu avantajlardan yararlanmak için başvuru koşullarını karşılamanız gerekir. Yüzbinlerce insan şu anda sosyal yardım alıyor. Şimdiye kadar bu ödemeler vatandaşlara PTT üzerinden yapılıyordu.

ŞİMDİ DEĞİŞTİ! ARTIK E-DEVLET'TE

PTT iş istasyonlarındaki kurumsal ödemeler artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Hak sahipleri e-devlet üzerinden doğal gaz ve elektrik tüketim teşvikleri ile sosyal yardım ödemelerini yapabilmektedir.

PTT AŞ üzerinden çeşitli kurumlara yapılan ödemeler için bir PTT işyerine gitmeye gerek olmamakla birlikte hak sahipleri e-Devlet üzerinden doğal gaz ve elektrik tüketim ödenekleri ile sosyal yardım ödemelerini alabilmektedir.

PTT AŞ'nin e-devlet platformu üzerinden sunduğu hizmetleri kullanarak hak sahipleri adına yatırılan kurumların ödemelerini sorgulayabilir, hesaplara havale yapabilir, fatura ödeme işlemlerini giriş yardımı kullanarak yapabilirsiniz.

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