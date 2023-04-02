Devletten yeni sosyal yardım! 18-69 yaş arası kişilere duyuruldu: Ayda 1.250 TL yardım alabilirsiniz







AİLE DESTEK ÖDEME TUTARLARI







AİLE DESEK BAŞVURULARI

BAŞVURU ŞARTLARI

AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR?

2023 ZAMLI SOSYAL YARDIMLAR

65 YAŞ MAAŞI

EVDE BAKIM MAAŞI

HASTALAR

E devlet sistemi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak başvurular başladığı haberi verildi. Aile ve sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan destek ödemelerine binlerce kişi yakından takip ederken başvuruların nasıl ve nereden yapılacağı araştırılmaya başlandı. Aile destek ödeme başvuru şartları nelerdir?Kişi başına düşen aylık gelir aralığı - Aylık destek tutarı-450 TL ve altı: 1.250 TL -450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı: 1.100 TL -911,15 TL üzeri- 1372,30 TL ve altı: 950 TL -1372,30 TL üzeri -1833,45 TL'den az: 850 TLE devlet sistemi üzerinden veya ikametgah adresine bağlı olarak 3294 sayılı kanun kapsamında kurulan vakıflara gidilerek bizzat başvuruda bulunabilirsiniz.-TC vatandaşı olmamak -Mavi kart sahibi olması -İkametgah adresinin yurt dışı olması -18 yaşından küçük olmak -Hane içerisinde memur, noter, muhtar olarak görev alan kimsenin bulunmaması.12 ay süreyle devam eden ödemeler hane içerisinde ki kişi başına düşen gelir tutarıyla doğru orantılı olarak hesaplarda yer alırken 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları yer alır. Başvuruda bulunan herkes online veya SYDV aracılığıyla PTT üzerinden ödemeleri temin edebilir.Sosyal güvenci olmayan ve 65 üzeri vatandaşlara verilen ödemelerin tutarları 4387 gösterge rakamlarıyla çarpılarak yüzde 5 ek ödemeyle beraber hesaplarda yerini alır. Memur maaş katsayısının yüzde 30 oranın artışıyla beraber 1.536 TL olan ödemeler 1.997 TL olarak artışa geçti.Bakıma muhtaç olan engelli ya da yaşlılar için başlayan sosyal ödemeler 3.336 TL olurken memur katsayılarında ki artışla beraber şubat ayıyla beraber 4.446 TL olarak ödenmeye başlandı. Asgari ücretteki artışla beraber doğru orantılı olan evde bakım maaşı kişi başı gelir 5.771 TL altında olması gerekir.Tüberküloz veya SSPE hastalarına ödenen yardım 3 bin 336 lira tutarında olurken memur zammıyla 4 bin 336 liraya kadar çıkarıldı. Bununla beraber tüberküloz hastaları için ilave aylık 600 lira bakım yardım ödemeleri hesaplarda yerini alıyor.