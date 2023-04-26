Devletten yeni yardım kapısı! 18 yaş üstü başvuranlara aylık 2400 TL maaş bağlanacak













BAŞVURU İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

GEREKLİ ŞARTLAR



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal yardım kapsamını genişleterek vatandaşların nakit ihtiyacına çözüm olmaya devam ediyor. Bakanlık, son duyurusunda T.C kimlik numarasının son rakamı 0, 2, 4, 6 ve 8 olan kişilerin hemen başvurarak sosyal destek ödemesi alabileceklerini açıkladı. Ayrıca, başvuruları bayramdan önce tamamlayanlar, yardım parasını bayram öncesinde de alabilecekler. Aile Bakanlığı, başvuru şartlarını da yayınladı ve ihtiyaç sahiplerini başvuru yapmaya davet etti. Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi kişilerin nakit para ihtiyaçlarını karşılamak için bakanlık tarafından sunulan sosyal yardım fırsatları her geçen gün genişliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, e-devlet üzerinden başvuru yapabilecekleri bir yardım programı başlattı. Ancak başvuru süresi sınırlı olduğu için başvuru yapmak isteyenlerin acele etmeleri gerekiyor. Başvuruda bulunan ve belirlenen şartları karşılayan kişilere aylık 2400 TL destek ödemesi yapılacak.Aile Bakanlığı'nın sunduğu bu sosyal yardım fırsatları, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların nakit ihtiyaçlarını karşılamak için önemli bir kaynak haline geliyor. Başvuru süresinin sınırlı olduğu düşünülürse, ihtiyaç sahibi vatandaşların bu fırsatı kaçırmaması önem taşıyor. Aile Bakanlığı, bu yardım fırsatlarına ilişkin detayları yayınladı ve ihtiyaç sahibi vatandaşları başvuru yapmaya davet etti.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yeni bir sosyal yardım programı başlattı. Ramazan Bayramı öncesi başvuru yapan ailelere aylık 2.400 TL maddi destek sağlanacak. Bu destek ödemesi sınırlı bir süre için geçerli olacak ve e-devlet üzerinden yapılan başvuruların en geç 3 gün içinde tamamlanması gerekiyor. Bakanlık, başvuru yapanların yardım parasını bayram öncesi hesaplarına yatıracağını belirtti. PTT kartı sahipleri bu yardımı anında alabilirken, PTT kartı olmayanlar T.C. kimlik kartları ile PTT şubelerine başvurarak yardım ödemesini alabilecekler.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sunduğu sosyal yardım parası ödemeleri, belirli şartlar çerçevesinde verilmekte. Bu şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak ve hane halkı gelirinin kişi başına düşen kısmının Asgari Ücretin 1/3'ünden düşük olması yer almaktadır. Şartları sağlayan hanedeki sadece bir kişi, yardım parası almak için başvuruda bulunabilecektir. Başvuruların sonuçlandırılması için incelemeler yapılacak ve sonuçlar e-devlet üzerinden takip edilebilecektir. E-devlet kapısına TCKN ve şifrenizi kullanarak giriş yaparak, yardım ödemesinin hesaba yatırılıp yatırılmadığını kontrol edebilirsiniz. Son olarak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sağladığı sosyal yardım parası, sadece belirli bir süre için geçerli olacak. Ramazan Bayramı öncesi yapılan başvurular için ödemeler hızlı bir şekilde gerçekleştirilecek ve başvuruların sonucu da kısa sürede açıklanacak.