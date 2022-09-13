Devrilen tır alevlere teslim oldu, vatandaşlar kovalarla su taşıdı













Kaza, Kastamonu'nun İnebolu ilçesi Taşoluk yakınlarında oldu. Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'tan yüklediği laminat parkeleri Kastamonu'nun İnebolu ilçesine taşıyan Önder B. yönetimindeki 67 ACB 338 plakasına sahip tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Kazada tırda bulunan sürücü Önder B. sıkıştı, yanında yolcu olarak bulunan Sinan C. de yaralandı. Devrilen tırda yangın çıktı. Sürücüsünün sıkışık vaziyette bulunduğu sırada çıkan yangın, çevrede bulunan vatandaşların kovalarla taşıdığı sularla söndürüldü.Yaralılar, ihbar üzerine olay mahaline gelen sağlık personelleri tarafından, İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.