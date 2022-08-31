Devrilen Traktörün Altında Kalan Sürücü Hayatını Kaybetti - Malatya

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Olay, Akçadağ ilçesi Dedeköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 60 yaşındaki Hüseyin B. bahçede çalışma yaparken direksiyon kontrolünü kaybettiği 44 AD 584 plakasına sahip traktörü devrildi. Hüseyin B. devrilen traktörün altına kalırken, yakınlarının haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık personelleri yollandı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hüseyin B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaşlı adamın cenazesi, olay mahalinde yapılan incelemenin ardından Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.