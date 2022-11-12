Kim Kimdir
12 Kasım 2022 - 15:14

Devrim Özkan kimdir, kaç yaşında? Devrim Özkan ve Mauro Icardi birlikte mi? Devrim Özkan biyografisi

Son dönemlerde sıklıkla magazin haberlerinde yer alan başarılı oyuncu Devrim Özkan, kısa sürede parlayan isimlerden oldu. Özel hayatına ilişkin iddialara göre Mauro Icardi ile birlikte olduğu söylenen Devrim Özkan internet üzerinden araştırılmaya başlandı. Devrim Özkan kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? Özkan ve Icardi birlikte mi?

Kim Kimdir
12 Kasım 2022 - 15:14
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Devrim Özkan kimdir, kaç yaşında? Devrim Özkan ve Mauro Icardi birlikte mi? Devrim Özkan biyografisi
Yıldızı arayan Devrim Özkan başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından bahsettirmektedir. Son dönemlerde Galatasaray'ın yeni transferi Maruo Icardi ile anılan Özkan'ın kim olduğu ise merak konusu oldu. İşte, Devrim Özkan'ın hayatına ilişkin detaylar haberimizde

DEVRİM ÖZKAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1998 yılında Muğla'da dünyaya gelen Devrim Özkan, Gelsin Hayat Bildiğin Gibi dizisinde rol alarak adını duyurdu. Güzel oyuncu Özkan, 2019 yılında Woyzeck Açışı tiyatro oyununda da rol almıştır. Kısa bir oyunculuk kariyeri olan genç oyuncunun önünün açık olduğu görülüyor.

DEVRİM ÖZKAN YER ALDIĞI DİZİLER

-Rüya

-Vatanım Sensin

-Vuslat

-Ramo

-Gelsin Hayat Bildiğin Gibi

-Ex Aşkım 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
İlginizi Çekebilir
Elif Alara Çetinel kimdir, neden hayatını kaybetti? Elif Alara Çetinel'in acı ölümü
Elif Alara Çetinel kimdir, neden hayatını kaybetti? Elif Alara Çetinel'in acı ölümü
Nur Tuğba Namlı kimdir? Nur Tuğba Namlı ne zaman doğum yapacak, bebeğinin cinsiyeti belli oldu mu? Nur Tuğba Namlı canlı yayında açıkladı
Nur Tuğba Namlı kimdir? Nur Tuğba Namlı ne zaman doğum yapacak, bebeğinin cinsiyeti belli oldu mu? Nur Tuğba Namlı canlı yayında açıkladı
Rıza Akın kimdir, neden hayatını kaybetti? Usta oyuncunun acı haberi Japon eşini yıktı
Rıza Akın kimdir, neden hayatını kaybetti? Usta oyuncunun acı haberi Japon eşini yıktı
İstanbul Barosu'nun ilk kadın başkanı Filiz Saraç kimdir, kaç yaşında, evli mi?
İstanbul Barosu'nun ilk kadın başkanı Filiz Saraç kimdir, kaç yaşında, evli mi?
Gelin Evi Hanife Gürdal kimdir, kaç yaşında, eşi kim, ne zaman evlendi? Fenomen isim Gelin Evinde!
Gelin Evi Hanife Gürdal kimdir, kaç yaşında, eşi kim, ne zaman evlendi? Fenomen isim Gelin Evinde!
Zeynep Çamcı kimdir? Zeynep Çamcının rol aldığı projeler nelerdir? Zeynep Çamcının biyografisi
Zeynep Çamcı kimdir? Zeynep Çamcının rol aldığı projeler nelerdir? Zeynep Çamcının biyografisi
Son Haberler
Instagram'da 'Metres Gülşah' olarak damgalanmıştı! Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu gözyaşları içinde itiraf etti! Demet Akalın'ı hedef göstererek 'Adını bile anmak istemiyorum' dedi
Instagram'da 'Metres Gülşah' olarak damgalanmıştı! Ünlü modacı...
TÜİK Başkan Yardımcısı Fatih Şahin neden görevden alındı, kimdir, yerine kim atandı?
TÜİK Başkan Yardımcısı Fatih Şahin neden görevden alındı, kimdir,...
Diyarbakır'da bir fabrikada patlama meydana geldi: 1 ölü 3 yaralı!
Diyarbakır'da bir fabrikada patlama meydana geldi: 1 ölü 3 yaralı!
Bein Sport HD 1 Fenerbahçe - Giresunspor maçını canlı izle
Bein Sport HD 1 Fenerbahçe - Giresunspor maçını canlı izle
1000 TL ısınma yardımı detayları belli oldu! Bunu yapanlar alamayacak
1000 TL ısınma yardımı detayları belli oldu! Bunu yapanlar alamayacak
ATA - AÖF sınav giriş belgesi erişime açıldı mı? 2022-2023 Güz Dönemi sınav tarihleri ve giriş belgesi sorgulama ekranı
ATA - AÖF sınav giriş belgesi erişime açıldı mı? 2022-2023 Güz...
Vizyon da hangi filmler var? Beyaz perde de yer alan sinema filmleri! 2022 güncel sinema filmleri
Vizyon da hangi filmler var? Beyaz perde de yer alan sinema filmleri!...
Sigaraya bir zam daha! O grup zam yaptı, en pahalı sigara 55 TL oldu
Sigaraya bir zam daha! O grup zam yaptı, en pahalı sigara 55 TL oldu
Deprem tatbikatı neden 18.57'de yapılıyor? 12 Kasım'da ne oldu?
Deprem tatbikatı neden 18.57'de yapılıyor? 12 Kasım'da ne oldu?
İYİ Parti, Pervin Buldan'a sert çıkış: 'Bunlar ilkesiz ve seviyesiz bir gölge oyunu..'
İYİ Parti, Pervin Buldan'a sert çıkış: 'Bunlar ilkesiz ve seviyesiz...
Türkiye-Yunanistan gerilimi üzerine konuşan Erdoğan: 'Yenilir yutulur şeyler değil'
Türkiye-Yunanistan gerilimi üzerine konuşan Erdoğan: 'Yenilir yutulur...
Yargı'nın başrolü Pınar Deniz'in babasının mesleği ortaya çıktı! Güzel oyuncunun babası bakın ne iş yapıyor..
Yargı'nın başrolü Pınar Deniz'in babasının mesleği ortaya çıktı!...
Yargıtay'dan taksicilere mesai hakkı: Haftalık 45 saati aşan mesai ücreti alacak!
Yargıtay'dan taksicilere mesai hakkı: Haftalık 45 saati aşan mesai...
Hande Erçel, Kerem Bürsin'i anlattı! Ünlü oyuncudan çok konuşulacak açıklamalar
Hande Erçel, Kerem Bürsin'i anlattı! Ünlü oyuncudan çok konuşulacak...
TÜİK'te kritik ayrılık kararı! Başkan Yardımcısı Fatih Şahin'in görevine son verildi
TÜİK'te kritik ayrılık kararı! Başkan Yardımcısı Fatih Şahin'in...