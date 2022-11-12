Devrim Özkan kimdir, kaç yaşında? Devrim Özkan ve Mauro Icardi birlikte mi? Devrim Özkan biyografisi

Yıldızı arayan Devrim Özkan başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından bahsettirmektedir. Son dönemlerde Galatasaray'ın yeni transferi Maruo Icardi ile anılan Özkan'ın kim olduğu ise merak konusu oldu. İşte, Devrim Özkan'ın hayatına ilişkin detaylar haberimizde DEVRİM ÖZKAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? 1998 yılında Muğla'da dünyaya gelen Devrim Özkan, Gelsin Hayat Bildiğin Gibi dizisinde rol alarak adını duyurdu. Güzel oyuncu Özkan, 2019 yılında Woyzeck Açışı tiyatro oyununda da rol almıştır. Kısa bir oyunculuk kariyeri olan genç oyuncunun önünün açık olduğu görülüyor. DEVRİM ÖZKAN YER ALDIĞI DİZİLER -Rüya -Vatanım Sensin -Vuslat -Ramo -Gelsin Hayat Bildiğin Gibi -Ex Aşkım