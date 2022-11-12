Yıldızı arayan Devrim Özkan başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından bahsettirmektedir. Son dönemlerde Galatasaray'ın yeni transferi Maruo Icardi ile anılan Özkan'ın kim olduğu ise merak konusu oldu. İşte, Devrim Özkan'ın hayatına ilişkin detaylar haberimizde
Kim Kimdir
12 Kasım 2022 - 15:14
Devrim Özkan kimdir, kaç yaşında? Devrim Özkan ve Mauro Icardi birlikte mi? Devrim Özkan biyografisi
Son dönemlerde sıklıkla magazin haberlerinde yer alan başarılı oyuncu Devrim Özkan, kısa sürede parlayan isimlerden oldu. Özel hayatına ilişkin iddialara göre Mauro Icardi ile birlikte olduğu söylenen Devrim Özkan internet üzerinden araştırılmaya başlandı. Devrim Özkan kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? Özkan ve Icardi birlikte mi?
Kim Kimdir
12 Kasım 2022 - 15:14
EDİTÖR
İlginizi Çekebilir