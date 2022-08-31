DGS geç başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı geç başvuru nasıl yapılır?







DGS ne zaman?







DGS geç başvuru ücreti ne kadar?

DGS başvurusu nasıl yapılır?

DGS sınavı ön lisans okuyup mezun olan öğrencilerin öğrenimini lisans seviyesine getirmesi için yapılan bir sınavdır. 9-17 Haziran'da başvurular başlamıştı. Sınav ücreti ise 130 TL olarak belirlendi. Peki sınav ne zaman yapılacak? ÖSYÖ tarafından yapılan DGS sınavı için öğrenciler heyecanla bekliyor. 2 yıllık üniversite okuyan öğrenciler mezun oldukları takdir de bu sınava girmeyi hak ediyor. DGS'ye giren öğrenciler aldıkları puan ile tercih yapma hakkı elde ediyor.Ön lisans mezunu öğrencilerin girmiş olduğu sınav her yıl ÖSYM tarafından yapılıyor. 2020 DGS ise 9 Ağustos tarihinde gerçekleşecek. Sınav süresi 150 dakikadır.. Sınav 10:15'de başlayacak.9-17 Haziran tarihleri arasında yapılan DGS başvuruları kaçıranlar için 3 Temmuz gece yarısına kadar uzatıldı. Ücret ise 195 TL olarak belirlendi.DGS sınavına girmek isteyen öğrenciler ÖSYM'nin belirlemiş olduğu şartları taşıyor olması gerekir. Daha sonra ÖSYM'nin sayfasından TC kimlik numarası ve şifre ile başvuruda bulunabilirler.