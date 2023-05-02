Önlisans bölümlerinde güncel olarak okuyan ya da mezun olanların giriş yapacağı DGS için araştırmalar başladı. Yüzbinlerce aday DGS ne zaman, başvurular başladı mı? sorularına yanıt ararken tüm merak edilenlere karşılık haberimizde detaylar yer almaktadır.
EĞİTİM
02 Mayıs 2023 - 10:54
DGS sınav başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? 2023 DGS sınav ve başvuru tarihi
2023 ÖSYM takviminin yayınlanmasıyla beraber DGS tarihi belli oldu. Önlisans mezunlarının giriş yapacağı Dikey Geçiş sınavı için başvurular merak konusu oldu. 2023 DGS ne zaman, başvurular başladı mı? İşte detaylar...
EĞİTİM
02 Mayıs 2023 - 10:54