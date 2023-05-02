EĞİTİM
02 Mayıs 2023 - 10:54

DGS sınav başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? 2023 DGS sınav ve başvuru tarihi

2023 ÖSYM takviminin yayınlanmasıyla beraber DGS tarihi belli oldu. Önlisans mezunlarının giriş yapacağı Dikey Geçiş sınavı için başvurular merak konusu oldu. 2023 DGS ne zaman, başvurular başladı mı? İşte detaylar...

EĞİTİM
02 Mayıs 2023 - 10:54
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DGS sınav başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? 2023 DGS sınav ve başvuru tarihi


Önlisans bölümlerinde güncel olarak okuyan ya da mezun olanların giriş yapacağı DGS için araştırmalar başladı. Yüzbinlerce aday DGS ne zaman, başvurular başladı mı? sorularına yanıt ararken tüm merak edilenlere karşılık haberimizde detaylar yer almaktadır.

2023 DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

26 Mayıs 2023 tarihinde başlayacak olan DGS başvuruları 5 Haziran 2023 tarihinde sona erecektir. Başvuru tarihini geçirenler için geç başvuru tarihi ise 13 Haziran 2023 23.59'da sona erecektir.



2023 DGS ne zaman?

2023 DGS NE ZAMAN?

2023 DGS 16 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleşecek olup 11 Ağustos 2023 tarihinde ise sonuçlar sistem üzerinden adaylarla paylaşılacaktır. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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