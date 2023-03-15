Dibe çakılan Bitcoin o gelişme sonrası şahlandı! En çok bu altcoinler kazandırdı: Kriptoda parası olanlar dikkat!

Gerçekleşen bankacılık krizi ardından 9 ayda en yüksek seviyeyi gördü. Son 4 günlük yükseliş ise oldukça fazla oldu. Bitcoin'de yaşanan artış sonucunda son seviye nedir? Merak edilen detaylar haberimizde.
BITCOİN TAVAN YAPTI!Bitcoin gün geçtikçe daha da artış içerisindedir. ABD banka krizi ardından kripto para piyasası içerisinde Bitcoin son bir günde %17 yükseldi. Son 4 gün içerisinde %30 oranından daha fazla artış gerçekleşerek 26.500 dolar civarında yerini aldı.
ABD bankacılık krizi sebebi ile Bitcoin durmadan artış göstermektedir. 1 gün içinde %17 oranında yükseldi. 3 günde artış oranı %30'un üzerinde oldu. 14 Mart 2023 Salı gününde %17 oranının üstüne çıkarak 26.501 dolarda yerini aldı. ABD enflasyonu, Silikon Vadisi Bankası, Signature Bankası iflası ile FED faiz artışının durdurması beklentisi, Bitcoin'de ralli yapılmasını sağlamıştır. Bitcoin de gerçekleşen 4 gün içerisindeki artışlar %30'u dahi geçmiştir. Ethereum 1 gün içerisinde %10,38, değerlenirken Binance coin %5,91 oranında artış göstermiştir.