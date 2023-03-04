Dibe çakılan gram altın için akıllara zarar tahmin! O tarihte 3000 TL'ye fırlayacak













SON DAKİKA GRAM TAHMİNİ

ALTINDA ALIM FIRSATI

1 gram altın o zamanda 3000 lirayı bulacak. Bu kehaneti duyanlar şaştı kaldı. Yakın tarih de verildi. Tutarlı açıklamalarıyla dikkat çeken ekonomist Tuna Kaya bu kez şaşırttı. Peki, gram altın 3000 liraya ne zaman ulaşacak? İşte detaylar...Altın fiyatı son dönemde dalgalı seyrini sürdürdü. Uzmanlardan altın fiyatlarına ilişkin yeni tahminler gelmeye devam ediyor. Ekonomist Tuna Kaya bu kez dudak uçuklatan tahminiyle herkesi şaşırttı. 1 gram altının gelecekteki fiyatı inanılmazdı. Yakın bir tarih de belirtilir. Bir gram altın ne kadar? Altın yükselir mi düşer mi? İşte gram altın fiyatı tahminleri...Uzmanlar altın fiyatlarının hareketini yorumlamaya devam ediyor. Son günlerde altın tahminleri ve çıkışları ile şaşırtan isimlerden biri olan Tuna Kaya, gram altın fiyatı için yeni tahminlerde bulundu. Ünlü ekonomist bu sefer herkesin ağzını 5 santim açıkta bırakan bir rakam verdi. Çünkü ekonomist Tunay Kaya 1 gram altının 3000 TL olduğunu tahmin ediyor. Yakın gelecekte altın fiyatları rekor kıracak. Gram altının fiyatlarıyla ilgili YouTube platformunda video yayınlayan Tuna Kaya, Mayıs ayına bildirdi. Özellikle seçim döneminin ardından altın fiyatlarında büyük bir artış beklediğini ifade eden ünlü ekonomist, 3000 TL gibi rakamların artık hayal değil, kendi adına konuşan rakamlar olduğunu belirtti.Youtube kanalında yayınladığı videoda, altın fiyatlarının şu sıralar indirimli olduğunu söyleyen Kaya, gram altının alım fırsatı sunduğunu ve sarı metalden para kazanmak isteyenlerin bu günleri değerlendirmesi gerektiğini sözlerine ekledi. Altının şu an olması gereken fiyatının 1.800 doların üzerinde olduğunu belirten Kaya, şu anda yüzde 20 indirim olduğunu ve yatırım zamanına girildiğini belirtti. 2023 yılının ortalarında oluşan tablo hakkında bilgi veren Kaya, altının ons fiyatının 2 bin 200 dolar seviyesini geçeceğini belirtti.