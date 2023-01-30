YAŞAM
30 Ocak 2023 - 22:11

Didem Arslan Mine Kocadağ olayı ile sallanıyor! Mithat Mine olayında şoke eden itiraflar

Mithat ve Mine Kocadağ olayına dair şok edici detaylar! Mithat Mine olayı nedir, son durum ne? Mithat'ın internet aramaları neler? İşte detaylar...

YAŞAM
30 Ocak 2023 - 22:11
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Didem Arslan Mine Kocadağ olayı ile sallanıyor! Mithat Mine olayında şoke eden itiraflar
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Didem Arslan Yılmaz  ile Asla Vazgeçme programının konusu olan Mine Kocadağ olayı, izleyiciler tarafından araştırılıyor. Olay, Mine Kocadağ'ın ağustos ayında kaybı ile başlamış ve genç kadının abisi Didem Arslan'ın programına katılmasıyla perde arkası açığa çıkmıştır. Didem Arslan Mine Kocadağ kimdir ve Mithat Mine olayı nedir, son durum ne sorusu arama motorlarında araştırılıyor. Didem Arslan Yılmaz ile Asla Vazgeçme programında gerçekleşen Mine Kocadağ olayı şoke edici gelişmelerle doludur. Olayın sonucunda, genç kadının kaybından beri eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. 

didem arslan

DİDEM ARSLAN MİNE MİTHAT OLAYI



Tayfun Bey, 5 ay önce kaybolan kardeşi Mine için Didem Arslan'ın programına başvurdu. Ağabey, kardeşinin öldüğünü ve onu öldürenin Mithat Kocadağ olduğunu iddia etti. Mithat Kocadağ da programa katıldı ve yaşadıklarını anlattı. Mithat, eşinin birisiyle aldatıldığını ve hala onu çok sevdiğini belirtti. Polis tarafından takip edilen Mithat'ın internet geçmişi şok edici bulgular içeriyor. Mithat, "en hızlı öldüren fare ilacı hangisi?", "ceset kaç günde çürür?" gibi araştırmalar yapmış. Mithat, eşinin kaybolduğu günün detayını verdi ve genç kadının başka birisiyle gitmek istediğini anlattı. İkili oğlu da, babasının annesini bıçakladığını ve cesedini bir yere atarak kapattığını ifade etti. Didem Arslan programına katılarak kardeşini aramaya başlayan Tayfun, eşi Mithat Kocadağ'dan şüphelendi. Mithat Kocadağ da programa katılarak olayın yaşanışını anlattı ve eşi Mine tarafından Hüseyin adlı bir kişiyle aldatıldığını aktararak her şeye rağmen onu sevdiğini belirtti.

didem arslan mine tayfun

İNTERNET GEÇMİŞİ DEHŞETE DÜŞÜRDÜ!

Polis ekipleri tarafından takip edilen Mithat Kocadağ'ın Google arama geçmişi dehşet verici ortaya çıkmıştır. Mithat'ın internet üzerinde "En hızlı öldüren fare ilacı hangisi?", "Ceset kaç günde çürür?" ve "Denizli'de kayıp kadın ilanları" gibi araştırmalar yaptığı bulunmuştur. Mithat, eşinin kaybolduğu günü anlatırken, genç kadının Hüseyin adlı kişiyle gitmek istediğini ama kendisini engellemeye çalıştığını ancak yine de gittiğini anlattı. 

OĞLU ELE VERDİ

İkilinin oğlunun babasının annesini bıçaklayıp cesedini çam ağacı yapraklarıyla kapladığını iddia etmesi şüpheleri artırdı.

CANLI YAYINDA İTİRAF ETTİ!

Şüpheli Mithat Kocadağ, canlı yayında her şeyi itiraf etti.

O anı şöyle anlattı: "Artık dayanamadım, Hüseyin'le beni devamlı kıyaslamaya başlamıştı ve bana kötü davranıyordu. Aklım başımdan gitti ve hızlı bir şekilde sandalyeden düştü. Yere düştüğünde ağzından ve burnundan kan akıyordu. Yüreğim o anda kırılmış gibi hissettim." Mithat, ambulansı aramaya çalıştığını ancak bir türlü bulamadığını ve bir saat boyunca beklediğini anlattı. Sonunda savcının gelmesiyle, serada Mine Kocadağ'ın cansız bedeni bulundu.

EDİTÖR
Şükrüye Nur Odalı
Şükrüye Nur Odalı
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