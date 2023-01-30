Didem Arslan Mine Kocadağ olayı ile sallanıyor! Mithat Mine olayında şoke eden itiraflar

Didem Arslan Yılmaz ile Asla Vazgeçme programının konusu olan Mine Kocadağ olayı, izleyiciler tarafından araştırılıyor. Olay, Mine Kocadağ'ın ağustos ayında kaybı ile başlamış ve genç kadının abisi Didem Arslan'ın programına katılmasıyla perde arkası açığa çıkmıştır. Didem Arslan Mine Kocadağ kimdir ve Mithat Mine olayı nedir, son durum ne sorusu arama motorlarında araştırılıyor. Didem Arslan Yılmaz ile Asla Vazgeçme programında gerçekleşen Mine Kocadağ olayı şoke edici gelişmelerle doludur. Olayın sonucunda, genç kadının kaybından beri eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.
DİDEM ARSLAN MİNE MİTHAT OLAYI
Tayfun Bey, 5 ay önce kaybolan kardeşi Mine için Didem Arslan'ın programına başvurdu. Ağabey, kardeşinin öldüğünü ve onu öldürenin Mithat Kocadağ olduğunu iddia etti. Mithat Kocadağ da programa katıldı ve yaşadıklarını anlattı. Mithat, eşinin birisiyle aldatıldığını ve hala onu çok sevdiğini belirtti. Polis tarafından takip edilen Mithat'ın internet geçmişi şok edici bulgular içeriyor. Mithat, "en hızlı öldüren fare ilacı hangisi?", "ceset kaç günde çürür?" gibi araştırmalar yapmış. Mithat, eşinin kaybolduğu günün detayını verdi ve genç kadının başka birisiyle gitmek istediğini anlattı. İkili oğlu da, babasının annesini bıçakladığını ve cesedini bir yere atarak kapattığını ifade etti. Didem Arslan programına katılarak kardeşini aramaya başlayan Tayfun, eşi Mithat Kocadağ'dan şüphelendi. Mithat Kocadağ da programa katılarak olayın yaşanışını anlattı ve eşi Mine tarafından Hüseyin adlı bir kişiyle aldatıldığını aktararak her şeye rağmen onu sevdiğini belirtti.