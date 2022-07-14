MAGAZİN
14 Temmuz 2022 - 15:33

Didem Soydan'dan olay yaratan paylaşım! Bu defa yeşil bikinisiyle büyüledi!

Başarılı oyuncu Burak Deniz ile yaşadığı inişli çıkışlı ilişkisiyle sık sık gündeme gelen Didem Soydan, sosyal medya paylaşımları ile gündemden düşmüyor. Güzel manken son olarak yeşil bikinisi ile verdiği pozla gündeme geldi. İşte o pozlar...

MAGAZİN
14 Temmuz 2022 - 15:33
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Didem Soydan'dan olay yaratan paylaşım! Bu defa yeşil bikinisiyle büyüledi!


Son zamanlarda Burak Deniz ile olan ilişkisi ile sıklıkla gündeme gelen manken Didem Soydan sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sıklıkla söz ettiriyor. 38 yaşındaki model her pozuyla olay yaratmaya devam ediyor. Fiziği ile dikkat çeken Soydan, yaz sezonunun gelmesi ile tatil paylaşımlarına başladı. Ayna karşısında yeşil bikinisi ile verdiği pozu sosyal medya hesabında paylaşması ile beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Cesur paylaşımları yüzünden mi ayrıldılar?

2012 ve 2015 yılları arasında oyunculuk alanına giriş yapan Didem Soydan, farklı dizi ve filmlerde rol almıştı. Son zamanlarda ise oyuncu Burak Deniz ile yaşadığı aşkla gündeme geliyordu. Uzun zaman önce Burak Deniz ile yeni bir aşka yelken açan model geçen sene bu ilişkisini sonlandırmış ve yaptığı açıklamalarla da gündeme gelmişti. Ayrılıkları uzun sürmeyen çift 2022 senesinde tekrar bir araya geldi. Çiftin ayrılık nedeninin ise Didem Soydan'ın cesur sosyal medya pozları olduğu iddiası ortaya atılmıştı.

Yeşil bikinisi ile göz aldı!



Burak Deniz ile ayrılıklarının cesur pozlar olduğu iddiasının karşısında oyuncu Deniz, “Yok öyle bir şey, geri kafalı mıyız biz?” açıklamasında bulunmuştu. Bunun karşısında Didem Soydan da buna benzer bir açıklamada bulunmuştu. Açıklamalardan bir süre sonra çift tekrar barışmış ve kaldıkları yerden devam etmeye başlamışlardı. Soydan, cesur paylaşımları ile bir kez daha adından söz ettirdi.

didem soydan

Tatil sezonunu açan Soydan, sosyal medya hesabından yeşil bikinisi ile verdiği pozu paylaşarak "ikinci gün" notunu düştü. 

EDİTOR
Zeynep ORHAN
Zeynep ORHAN
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