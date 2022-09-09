Edinilen bilgiye göre; Didim Tekağaç mevkiinde tekne ile Ege Denizine açılarak yasaya aykırı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 47 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Göçmenler Sahil Güvenlik ekiplerince karaya çıkartılmasının ardından Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Emniyete getirilen göçmenlerin işlemlerinin yapılmasının ardından Aydın İl Göç Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.
YAŞAM
09 Eylül 2022 - 13:42
Didim açıklarında 47 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın'ın Didim ilçesinden Yunan adalarına geçmeye çalışan 47 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
YAŞAM
09 Eylül 2022 - 13:42
EDİTOR
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