Didim'de Balıkçılar “Vira Bismillah” Dedi - Aydın

1 Eylül'de başlayacak balık avı sezonu öncesinde Didim'de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Akköy Su ürünleri kooperatifi işbirliğiyle “Vira Bismillah” etkinliği düzenlendi. Etkinlikte kurban kesilirken, tekne ile deniz turu yapıldı.Ülke genelinde 1 Eylül itibariyle balık avlanma sezonunun başlayacak olması sebebiyle Didim'de açılış etkinliği düzenlendi. Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Akköy Su ürünleri kooperatifi işbirliğiyle Taşburun balıkçı barınağındaki etkinliğe Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürü Alamettin Hatipoğlu, Didim Belediye Başkan yardımcısı Yusuf Deveci, Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı Ramazan Özkaya, Aydın Su ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Özgür Atacan, AK Parti Didim İlçe Başkanı Maşallah Subaşı, MHP Didim İlçe Başkanı Mustafa Sağdıç, askeri erkan, davetliler ile balıkçılar katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından açılışta ilk konuşan Aydın Su ürünleri Kooperatifleri birliği başkanı Özgür Atacan “Devletimiz adına her yıl için Türk Balıkçılığı öneminden bahsedilir iken BM sadece 2022 yılını balıkçılık ve su ürünleri yılı ilan etmesi, Devletimizin ve Tarım ve Orman Bakanlığımızın Denizlerimiz ve Balıkçılığına verdiği önem ve vizyonu çok fazla bir şekilde anlamlandırarak ortaya koymaktadır. Bakanlığımızca Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi SUBİS-BAGİS siteminin etkin şekilde veri ve data bilgilerini derlemesi toplanması ardından Su Ürünlerinin korunması istihsali ve kontrolüne dair av araçlarının markalanması 1 eylül 2022 tarihinde zorunlu hale getirilmiş olup bakanlığımızca 1 Ekim 2022 tarihine uzatılmıştır” dedi.Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı Ramazan Özkaya ise konuşmasında “Genç ve dinamik bir sektör olan balıkçılık sezonunun açılışı yapacağız. Sektöre baktığımızda denizlerimizde 18 bin 476 tekne ile balıkçılık yapıyoruz. Yılda 1,5 milyar TL ihracat yapıyoruz. Ülkemiz ekonomisine dolaylı olarak 30 milyar destek sağlıyoruz ve 350 bin kişi bu sektörden ekmek yiyoruz. Bu sektörü yok sayamayız. Yılda 100 bin ton balık eksiliyor ve balık boyları küçülüyor. Denizler biraz miras değil emanet olarak kaldı ve buna göre çalışma yapmalıyız. Gelecek nesillerin hakkını kullanarak sürdürebilir balıkçılık yapmak zorundayız” dedi.Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürü Alamettin Hatipoğlu ise “Bölge ve ülke ekonomisine katkısı oldukça büyük olan ve önemi her geçen gün de artan su ürünleri sektöründe, gırgır ve trol ağları ile avcılık faaliyetinde bulunan balıkçılar için 15 Nisan 2021 tarihinde başlayan genel av yasağı 1 Eylül 2022 de sona eriyor. Başta balık olmak suretiyle su ürünleri, tarihin ilk dönemlerinden beri insanların beslenmesinde yer alan, sahip olduğu protein, vitamin ve minerallerle besin değerleri bakımından üstün özellikleri bulunan, her yaştaki insanın sağlık ve dengeli beslenmesi için önemli bir gıdadır. Su ürünleri sektörü, gıda güvencesinin temininde ve halkın dengeli beslenmesinde, istihdam oluşturmada, ülke ekonomisine makro ve mikro düzeyde önemli katkı sağlamaktadır. Bu kaynakları kullanabilecek yeterlilikte balıkçı gemisi ve avcılık teknolojisi ile yetiştiricilik tesisi, teknolojisi ve insan kaynağı da ülkemizde mevcuttur. Denizlerimizdeki balık popülasyonunun sonsuz olmadığını herkes çok iyi bilmektedir. Su ürünleri üretimini artırırken unutmamak gerekir ki; doğal kaynaklar sonsuz değildir. Bu kaynaklar, gelecek nesillere aktaracağımız birer emanettir” dedi.Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Susam tarafından dualar edildi. Açılış dolayısıyla lokma hayrı yapıldı; kurban kesildi. Etkinliğin sonu itibariyle balıkçı teknesiyle deniz turu gerçekleştirildi.