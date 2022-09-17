Didim'de trafik kazası: 1 ölü

Olay, Didim Mavişehir Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, N.B. yönetimindeki 09 YC 224 plakasına sahip otomobil, Almanya'da yaşayan ve tatil amacıyla Didim'e gelen Filiz Erdem'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Kadın ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yollandı. Kısa sürede olayın gerçekleştiği yere gelen sağlık personelleri Erdem'e ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedaviye alınan Erdem, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Erdem'in ölüm haberi ailesi ve tüm tüm sevenlerini üzdü. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.