YAŞAM
04 Eylül 2022 - 11:50

Didim'deki çifte cinayetle ilgili Tan ailesinden açıklama

Aydın'ın Didim ilçesinde geçtiğimiz günlerde Hamide Saraç ile birlikte öldürülmüş halde bulunan emekli Astsubay Hasan Tan'ın ailesi olayla ilgili bilgi verdi. Tan ailesi, maktulleri bulan kişinin oğulları olmadığını bilgisini verdi.

YAŞAM
04 Eylül 2022 - 11:50
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Didim’deki çifte cinayetle ilgili Tan ailesinden açıklama


Didim'de 2 Eylül Cuma günü meydana gelen olayda emekli Astsubay Hasan Tan ile yasak aşk yaşadığı ileri sürülen Hamide Saraç ortadan kaybolduktan bir müddet sonra cansız bedenleri bulunmuştu. Didim'de yaşanan çifte cinayet sonrası aileden açıklama geldi.

Vefat eden Hasan Tan'ın ailesi yaptığı açıklamada, “Basında çıkan haberler karşısında bir açıklama yapma gereği duyduk. Olay gününe kadar ailece şehir dışındaydık. Basında yer alan haberlerde maktulleri bulan kişinin oğlum olduğu ifade edilmiş, ama bu gerçeği yansıtmamaktadır. Biz olayı yakınlarımızın bizi araması ile öğrendik. Emniyet bizi hiçbir şekilde çağırmadı. Acımız tazeyken çıkan bu haberler bizi ziyadesi ile üzmüştür. Bu sebeple açıklama yapma gereği duyduk” ifadelerine yer verdiler.



Olayın detayları hakkında açıklama yapmak istemeyen aile, Hasan Tan'ı kendi köyünde defnettiklerini dile getirdiler.

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Haber Editörü
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