EĞİTİM
19 Şubat 2022 - 13:23

Dijital içerik NFT, Ankara Üniversitesi'nde ders olarak veriliyor

Türkiye'de bir olarak kayıtlara geçen NFT dersi, Ankara Üniversitesi’nde verilmeye başlandı. 'NFT’ye Giriş' adı altında verilen dersin ilkini ise Üniversite'de öğretim üyesi olarak görev yapan Buğra Ayan gerçekleştirdi.

EĞİTİM
19 Şubat 2022 - 13:23
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Dijital içerik NFT, Ankara Üniversitesi’nde ders olarak veriliyor
Ankara Üniversitesi'nin Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Türkiye'de bir olarak kayıtlara geçen dersi işlenmeye başlandı. Temel Sanat Eğitimi Bölümü'ne seçmeli ders olarak eklenen 'NFT'ye Giriş' dersinin ilki Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.








Dünya genelinde 'Değiştirilemez Nominal' (non-fungible token) olarak adlandırılan dijital içerik NFT, artık ders olarak verilmeye başlanırken, Türkiye'de de bu öncülüğü Ankara Üniversite'si yaptı.



Yüz yüze eğitim ile başlayacak olan 'NFT’ye Giriş' dersinin ilki Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Buğra Ayan tarafından öğrencilere verilirken, yer olarak Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Konferans Salonu seçildi.
 
EDİTOR
Elvan
Elvan
İlginizi Çekebilir
YÖK'ten flaş açıklama! Üniversiteye girişte TYT ve AYT baraj puanı uygulaması kaldırıldı
YÖK'ten flaş açıklama! Üniversiteye girişte TYT ve AYT baraj puanı uygulaması kaldırıldı
ÖSYM'den son dakika duyurusu: 2022 YKS başvuruları erişime açıldı!
ÖSYM'den son dakika duyurusu: 2022 YKS başvuruları erişime açıldı!
Son Haberler
Yeni Malatyaspor futbolcularından sahada 20 saniyelik protesto!
Yeni Malatyaspor futbolcularından sahada 20 saniyelik protesto!
Meteoroloji'den 11 kente kar yağışı uyarısı!
Meteoroloji'den 11 kente kar yağışı uyarısı!
Adriana Lima'nın annelik heyecanı! 3. bebeğini bekliyor..
Adriana Lima'nın annelik heyecanı! 3. bebeğini bekliyor..
Alevi vatandaşların sorunlarına Erdoğan'dan talimat: Sorunlar çözülecek..
Alevi vatandaşların sorunlarına Erdoğan'dan talimat: Sorunlar çözülecek..
Kadın işçi çalıştırana aylık 320 euro hibe desteği!
Kadın işçi çalıştırana aylık 320 euro hibe desteği!
Trabzon'a cenaze götüren İBB otobüsü Çankırı'da kaza yaptı!
Trabzon'a cenaze götüren İBB otobüsü Çankırı'da kaza yaptı!
Megastar Tarkan 'Geççek' şarkısını neden yazdığını açıkladı
Megastar Tarkan 'Geççek' şarkısını neden yazdığını açıkladı
Meteoroloji kar yağışının ger geleceğini saat vererek duyurdu!
Meteoroloji kar yağışının ger geleceğini saat vererek duyurdu!
Anaokulunda uykuya dalan 4 yaşındaki minik Bilge'nin talihsiz ölümü!
Anaokulunda uykuya dalan 4 yaşındaki minik Bilge'nin talihsiz ölümü!
İndirimli mallarda önceki fiyat tespitinde son 30 gün kuralı!
İndirimli mallarda önceki fiyat tespitinde son 30 gün kuralı!