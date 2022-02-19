Dijital içerik NFT, Ankara Üniversitesi’nde ders olarak veriliyor













Ankara Üniversitesi'nin Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Türkiye'de bir olarak kayıtlara geçen dersi işlenmeye başlandı. Temel Sanat Eğitimi Bölümü'ne seçmeli ders olarak eklenen 'NFT'ye Giriş' dersinin ilki Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.Dünya genelinde 'Değiştirilemez Nominal' (non-fungible token) olarak adlandırılan dijital içerik NFT, artık ders olarak verilmeye başlanırken, Türkiye'de de bu öncülüğü Ankara Üniversite'si yaptı.Yüz yüze eğitim ile başlayacak olan 'NFT’ye Giriş' dersinin ilki Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Buğra Ayan tarafından öğrencilere verilirken, yer olarak Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Konferans Salonu seçildi.