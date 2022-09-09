Dijital Öğretmenler Projesi’nin yeni dönem başvuruları başladı













ING Türkiye, Habitat Derneği ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) iş birliğiyle hayata geçirilen ve bugüne kadar gerçekleştirilen 4 dönem boyunca toplam 4 bin öğretmenin dijital beceriler edinmesine katkıda bulunan Dijital Öğretmenler Projesi'nin beşinci ve yeni dönem başvuruları başladı. Proje ile öğretmenlerin yüz yüze ve uzaktan eğitimde yararlanabilecekleri dijital okuryazarlık becerileri edinmeleri ve bu becerileri binlerce ilkokul-ortaokul öğrencilerine aktarmaları hedefleniyor. Projenin bir önceki dönemlerinde belirli illerden başvuru alınırken, bu dönem itibariyle projeye Türkiye'nin 81 ilinden öğretmenler 20 Ekim 2022 tarihine kadar proje internet sitesinden başvurabilecek ve ardından eğitim almaya hak kazanan bin öğretmen belirlenecek.Proje ile dijital vatandaşlık ve güvenlik, eleştirel düşünme ve ölçme ve değerlendirme, üreticilik ve görsel tasarım, infografik, video ve fotoğraf oluşturma ve düzenleme, etkili sunum hazırlama içerikleri öğretmenlere aktarılacak. İki fazdan oluşan projenin ilk fazı 7 hafta sürecek. Çevrimiçi canlı ve video derslerinden oluşacak ilk fazın ardından seçilecek 100 öğretmene sağlanan VR gözlüklerle birlikte sanal ve artırılmış gerçeklik üzerine ileri seviye eğitim sağlanacak. Eğitime katılan öğretmenlere sertifika verilecek.Projenin ODTÜ tarafından gerçekleştirilen etki raporuna göre projeye katılan öğretmenler kendi ders materyallerini teknoloji ile üretebiliyor. Proje, teknolojiyi daha etkili ve verimli bir eğitim sunmaları için bir “kaldıraç” olarak kullanmak üzere öğretmenlerin ellerindeki araçları çeşitlendirmeyi amaçlıyor. Canlı ve asenkron derslerle öğretmenlerin dijital okuryazarlık becerilerinin gelişimine destek verilirken, öğretmenler eğitim öğretim süreçlerinde kullanabilecekleri çok fazla dijital teknolojiyi ilgili kavramsal çerçeve içinde öğrenme ve birinci elden deneyimleme fırsatı yakalıyor. Proje etki raporuna göre aynı zamanda da katılımcı öğretmenlerin dijital teknolojileri kullanma becerilerinin ve kendilerine olan özgüvenlerinin arttığı, öğrendiklerini derslerinde öğrencilerini de sürece dahil ederek uygulamaya geçirdikleri bilgisi verildi.