Finans
25 Ekim 2022 - 22:39

Dijital Türk lirasının ödemelerde kullanılacak testleri için geri sayım başlatıldı!

Merkez Bankası'nın Dijital Türk Lirası Araştırma ve Geliştirme Projesi'nin ikinci faz pilot projesinin bulgularına göre, dijital Türk Lirası'nı Ödemelerde kullanma denemesi önümüzdeki yıl başlayacak.

Finans
25 Ekim 2022 - 22:39
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Dijital Türk lirasının ödemelerde kullanılacak testleri için geri sayım başlatıldı!
Merkez Bankası Dijital Türk Lirası Araştırma Geliştirme Projesi tarafından hazırlanan dijital Türk Lirası projesinde yeni gelişmeler yaşandı. Dijital Türk lirasının ödemelerde kullanılması kapsamında başlatılacak olan test aşamalarına 2023 yılında başlanacağı bildirildi. Testlerin; araştırma ve geliştirme kapsamında Türk Lirası numara sisteminin dijital kimlik ve FAST sistemi ile entegrasyonuna yönelik çalışmalar tamamlandıktan sonra başlatılacağı ifade edildi.

TEST ÇALIŞMALARIN İÇİN TARİH 2023

Dijital Türk lirası

2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı çerçevesinde blok zinciri tabanlı bir dijital merkez bankası para birimi uygulanacak. Merkez Bankası Dijital Türk Lirası Araştırma ve Geliştirme Projesi'nin ikinci faz pilot projesi sonucunda ödemelerde dijital Türk Lirası kullanım denemesi başlatılacak. Araştırma ve geliştirme kapsamında Türk Lirası numara sisteminin dijital kimlik ve FAST sistemi ile entegrasyonuna yönelik çalışmalar tamamlandıktan sonra dijital para toptan satışı kapsamında bankalarla araştırma, geliştirme ve test çalışmaları yapılacak.

İSTANBUL FİNANSAL VE TEKNOLOJİ TEMEL PLANI

Dijital Türk lirası

İşletmelerin uluslararası uygulamaları kullanmaları için eşit fırsatlar sunan güvenli bir finansal teknoloji (fintech) ekosisteminin oluşturulması desteklenecek. “Düzenleyici test sitesi ve endüstriyel test sitesi” oluşturulduktan sonra ayrıca programa göre İstanbul Finans Merkezi'nin faaliyete geçmesinin ardından "İstanbul Finans ve Teknoloji Tesisi" kurulacak.

Programa göre, siyasi kararların tebliği çerçevesindeki faaliyetlerin 2023 yılına kadar devam edeceği belirtiliyor. Gösteri sırasında, kamuoyunun daha geniş kesimlerinin kararları anlayıp yorumlayabilmesi için dijital araçların daha etkin kullanılması ve kararların hedef kitleye anlatılması konusunda çalışmaların yürütüleceği konuşuluyor.

FİNTECH EKOSİSTEMİ OLUŞUM DESTEĞİ VERİLECEK

Dijital Türk lirası

Uluslararası en iyi uygulamaları kullanan işletmelere eşit fırsatlar sunan güvenli bir finansal teknoloji (fintech) ekosisteminin oluşturulması destekleneceği programda bir düzenleyici test sitesi ve bir de endüstri test sitesi kurulacak.

Ayrıca; mevsimsel fiyat dalgalanmalarını en aza indirecek soğuk depo zincirleri desteklenecektir. Kırsal kalkınma yatırım destek programında önerilen projelerde soğuk hava deposu yatırımı desteklenecektir. Tarımsal üretim ve arzın güvenilir bir şekilde tahmin edilebilmesi için erken uyarı sistemi kurulacak ve gıda fiyatlarındaki dalgalanmaları büyük veri ve ileri analitik kullanarak yakından takip edilecek.

Veri toplama, analiz etme, izleme ve karar vermeyi destekleyecek hizmetler dijital ortamda oluşturulacak ve veri toplama güvenliğini sağlamak için "Tedarik Güvenliği İzleme Sistemi" kurulacak.

İŞLEMLER ULUSAL PARA BİRİMİNDE YAPILACAK

Dijital Türk lirası

Uluslararası ticaret sisteminde kabul görecek alternatif para ve ödeme sistemlerinin geliştirilmesi için ülkeler arası işbirliği kurulacak ve çalışmalara devam edilecek. Bu kapsamda ikili anlaşmalar yoluyla yerel para biriminde işlem yapma olanakları artırılacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Çin Merkez Bankası arasında yenilenen "Döviz Swap Anlaşması" kapsamında işletmelere reeskont kredisi verilmesine benzer faaliyetler, Çin'in renminbi'si Türkiye ile mali ve ticari ilişkileri gergin olan ülkelere de sıçrayacak.

Diğer taraftan; bazı ülkelerle finansal piyasalarda enerji ticareti ödemeleri, Türk lirası varlıklara yatırım, kart kabulü yurt içi kredi ve finansal işlemlerin ulusal para biriminde yürütülmesi, işbirliği ve bankalararası iletişimi güçlendirme dahil olmak üzere yerel para birimi cinsinden işlemlere başlanması için atılan adımlar diğer ülkelerle de görüşülmesine devam edilecek.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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