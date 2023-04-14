Dikkat dikkat... Elektrik kesintisi tam 8 saat sürecek... Bu yerlerde yaşayanlar hemen önleminizi alın







O İLİN İLÇESİNE UYARI!







İzmir ilinin ilçelerinde bulunan milyonlara uyarıda bulunuldu. 8 saat boyunca felaket sürecek. Önlemleriniz alın. Hangi 21 ilçede gerçekleşecek? Merak edilen detaylar haberimizde.İzmir ilinin 21 ilçesinde yaşayan milyonlara uyarıda bulunuldu. Bugün 8 saat felaket devam edecektir. Belirtilen ilçelerde önlem alınması için uyarı verildi.Gediz Perakende Gediz Elektrik A.Ş İzmir ilinin 21 ilçesi için aynı zamanda elektrik kesintilerinin yaşanacağını duyurdu. Önlem alınması için duyuruda bulunuldu.GDZ Elektrik İzmir ili için elektrik kesintisi yaşanacağına dair uyarıda bulundu. İzmir ilçelerinde yaşayan vatandaşlar için 8 saatlik kesinti yaşanacağı belirtildi. Elektrik çalışmaları sebebi ile 21 ilçede belirli saat aralığında aynı anda kesinti yaşanacaktır. Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler şu şekildedir: Saat : 10:30 - 12:00 ALİAĞA / İZMİR Kazım Dirik ( 360. SK. 360/1. SK. 361. SK. 367. SK. 368. SK. 369. SK. GÜNEŞ SK. VALİ MİTHAT PAŞA CD. ) Saat : 9:40 - 10:50 saatleri arasında BAYRAKLI / İZMİR POSTACILAR Saat : 9:00 - 13:00 BAYRAKLI / İZMİR MANAVKUYU Saat : 10:00 - 16:00 BERGAMA / İZMİR FATİH GAZİOSMANPAŞA Saat : 10:00 - 16:00 BORNOVA / İZMİR EVKA 4 Saat : 10:00 - 16:00 BORNOVA / İZMİR EVKA 4 Saat : 10:00 - 16:00 GAZİEMİR / İZMİR IRMAK Saat : 10:00 - 16:00 KARABAĞLAR / İZMİR LİMONTEPE Saat : 10:00 - 16:00 GAZİEMİR / İZMİR IRMAK Saat : 10:00 - 16:00 KARABAĞLAR / İZMİR LİMONTEPE ( ÖĞRETMEN RASİME ŞEYHOĞLU ) Saat : 9:00 - 15:00 URLA / İZMİR İSKELE Saat : 9:00 - 15:00 URLA / İZMİR ÖZBEK Saat : 9:00 - 12:00 SEFERİHİSAR / İZMİR ÇOLAK İBRAHİM BEY Saat : 9:00 - 11:00 TİRE / İZMİR AKÇAŞEHİR Saat : 9:00 - 17:00 TORBALI / İZMİR KAPLANCIK PANCAR