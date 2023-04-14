YAŞAM
14 Nisan 2023 - 12:10

Dikkat dikkat... Elektrik kesintisi tam 8 saat sürecek... Bu yerlerde yaşayanlar hemen önleminizi alın

O ilin 21 ilçesinde yaşayan milyonlarca vatandaşa uyarı geldi. Hangi ilin ilçelerine uyarıda bulunuldu? Tüm detaylar haberimizde.

YAŞAM
14 Nisan 2023 - 12:10
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Dikkat dikkat... Elektrik kesintisi tam 8 saat sürecek... Bu yerlerde yaşayanlar hemen önleminizi alın
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İzmir ilinin ilçelerinde bulunan milyonlara uyarıda bulunuldu. 8 saat boyunca felaket sürecek. Önlemleriniz alın. Hangi 21 ilçede gerçekleşecek? Merak edilen detaylar haberimizde.

O İLİN İLÇESİNE UYARI!

İzmir ilinin 21 ilçesinde yaşayan milyonlara uyarıda bulunuldu. Bugün 8 saat felaket devam edecektir. Belirtilen ilçelerde önlem alınması için uyarı verildi.



Gediz Perakende Gediz Elektrik A.Ş İzmir ilinin 21 ilçesi için aynı zamanda elektrik kesintilerinin yaşanacağını duyurdu. Önlem alınması için duyuruda bulunuldu.İZMİR

GDZ Elektrik İzmir ili için elektrik kesintisi yaşanacağına dair uyarıda bulundu. İzmir ilçelerinde yaşayan vatandaşlar için 8 saatlik kesinti yaşanacağı belirtildi. Elektrik çalışmaları sebebi ile 21 ilçede belirli saat aralığında aynı anda kesinti yaşanacaktır. Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler şu şekildedir:

Saat : 10:30 - 12:00

ALİAĞA / İZMİR

Kazım Dirik ( 360. SK. 360/1. SK. 361. SK. 367. SK. 368. SK. 369. SK. GÜNEŞ SK. VALİ MİTHAT PAŞA CD. )

Saat : 9:40 - 10:50 saatleri arasında

BAYRAKLI / İZMİR

POSTACILAR

Saat : 9:00 - 13:00

BAYRAKLI / İZMİR

MANAVKUYU

Saat : 10:00 - 16:00

BERGAMA / İZMİR

FATİH

GAZİOSMANPAŞA

Saat : 10:00 - 16:00

BORNOVA / İZMİR

EVKA 4

Saat : 10:00 - 16:00

BORNOVA / İZMİR

EVKA 4

Saat : 10:00 - 16:00

GAZİEMİR / İZMİR

IRMAK

Saat : 10:00 - 16:00

KARABAĞLAR / İZMİR

LİMONTEPE

Saat : 10:00 - 16:00

GAZİEMİR / İZMİR

IRMAK

Saat : 10:00 - 16:00

KARABAĞLAR / İZMİR

LİMONTEPE ( ÖĞRETMEN RASİME ŞEYHOĞLU )

Saat : 9:00 - 15:00

URLA / İZMİR

İSKELE

Saat : 9:00 - 15:00

URLA / İZMİR

ÖZBEK

Saat : 9:00 - 12:00

SEFERİHİSAR / İZMİR

ÇOLAK İBRAHİM BEY

Saat : 9:00 - 11:00

TİRE / İZMİR

AKÇAŞEHİR

Saat : 9:00 - 17:00

TORBALI / İZMİR

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