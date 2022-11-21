YAŞAM
21 Kasım 2022 - 11:54

Dikkat! Sakal şekliniz sizi ele verebilir! Bu test tek noktaya odaklanıp insan okuyarak kişiliğinizi ortaya koyuyor

Hayatımızda tercih ettiğimiz her şey aslında kişiliğimizden bir iz taşıyor. Bu da kişilik testlerini son zamanlarda yaygın bir hale gelmesine neden oldu. Kişilik testleri ile gizli kalan yönlerimizi öğrenebiliyor ve yeni özelliklerimizi keşfedebiliyoruz. Bu testlerden biri de sakal şeklinizin kişiliğinizi ortaya koyması. Hazırsanız başlayalım...

YAŞAM
21 Kasım 2022 - 11:54
1 dk okunma süresi
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Dikkat! Sakal şekliniz sizi ele verebilir! Bu test tek noktaya odaklanıp insan okuyarak kişiliğinizi ortaya koyuyor


Erkekler için birden fazla sakal çeşidi bulunmaktadır. Çeşit çeşit sakallardan tercih ettiğiniz model ise kişiliğinizi ortaya koyuyor. İşte kullandığınız sakal modeline göre kişiliğiniz...

UZUN SAKAL MODELİ

 kişilik testi

Uzun sakal modeli kullananların baskın bir kişilikleri vardır. Fakat bu kişiliklerinin altında kibar ve anlayışlı yönleri de vardır. Hayata bakışları cesur ve çalışkanlıktır. Ayrıca toplumda lider olduklarını da saçtıkları ışıkla gösteriyorlar. Kimi zaman maço duygularınız ön plana çıkıyor.

KEÇİ SAKAL

 kişilik testi



Keçi modeli sevenler çok güvenilir kişilerdir. İlişkilerinde partnerlerine çok ilgi gösterirler. Sevdikleri kişiler ile çevrelerine karşı duygularını başarılı şekilde ifade ederler. Ayrıca eskiye ait değer ve inançlara çok bağlı olurlar.

KİRLİ SAKAL

 kişilik testi

Kirli sakal kullananlar maceracı ve atletik yapılı olurlar. Dış görünüşleri onlar için her şeyden önemlidir. Yeni yerler keşfetmeyi, gezmeyi çok severler. Geçmişte takılı kalmak onlara göre değildir. Onlar için her zaman gelecek önemlidir.

FRANSIZ SAKAL

kişilik testi

Bu sakalı tercih edenler hayata 2. kez gelmiş gibi olgun düşünen kişilerdir. Tüm olaylara hazırlıklı ve çözümcül yaklaşırlar. Çevreleri tarafından sıcak ve güvenilir olarak tanımlanırlar.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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