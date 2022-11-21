Dikkat! Sakal şekliniz sizi ele verebilir! Bu test tek noktaya odaklanıp insan okuyarak kişiliğinizi ortaya koyuyor

Erkekler için birden fazla sakal çeşidi bulunmaktadır. Çeşit çeşit sakallardan tercih ettiğiniz model ise kişiliğinizi ortaya koyuyor. İşte kullandığınız sakal modeline göre kişiliğiniz...
UZUN SAKAL MODELİ
Uzun sakal modeli kullananların baskın bir kişilikleri vardır. Fakat bu kişiliklerinin altında kibar ve anlayışlı yönleri de vardır. Hayata bakışları cesur ve çalışkanlıktır. Ayrıca toplumda lider olduklarını da saçtıkları ışıkla gösteriyorlar. Kimi zaman maço duygularınız ön plana çıkıyor.
KEÇİ SAKAL
Keçi modeli sevenler çok güvenilir kişilerdir. İlişkilerinde partnerlerine çok ilgi gösterirler. Sevdikleri kişiler ile çevrelerine karşı duygularını başarılı şekilde ifade ederler. Ayrıca eskiye ait değer ve inançlara çok bağlı olurlar.