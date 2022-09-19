GÜNDEM
19 Eylül 2022 - 10:41

Dikkat: Sıcaklılar düşüyor! Havalar bir anda buz kesecek..

Yurdun bir çok bölgesini etkileyen çöl sıcaklıkları, yerini yağmurlu ve hissedilir derecede daha soğuk havalara bırakmaya hazırlanıyor. Meteoroloji'den elde edilen son verilere göre hava sıcaklıklarının 4 ila 9 derece birden düşmesi bekleniyor.

GÜNDEM
19 Eylül 2022 - 10:41
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Dikkat: Sıcaklılar düşüyor! Havalar bir anda buz kesecek..


Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftada hava durumu raporunu paylaştı. Yayınlanan hava tahmin raporlarında yurdun kuzey ve iç kesimlerinde parçalı bulutlu havanın hakim olması beklenirken Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak yağışın etkisi altına gireceği bildirildi. Yağışların ayrıca İç Anadolu'nun kuzeyi ve Orta Toroslar çevrelerinde de görülmesi bekleniyor.

Eylül ayının son haftasına girerken meteoroloji soğuk hava uyarısı verdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugünden itibaren sıcaklıklar düşecek ve önce sonbahar, ardından kış hissedilecek.



Meteoroloji hava durumu

Hava sıcaklıkları düşüyor!

Soğuk havaların Çarşamba gününden itibaren daha etkili olacağı bildirilirken hava sıcaklıklarının bugün Marmara Bölgesi'nde, İç Ege'de, İç Anadolu Bölgedsi'nde ve Karadeniz Bölgelerinde hissedilir oranda azalacağı söyleniyor. Hava sıcaklıklarının 4 ila 9 derece birden düşmesi beklenildiğini söyleyen Meteoroloji yetkilileri bazı bölgelere kuvvetli rüzgar uyarısı da verdi.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden eseceği bilgisini paylaşan yetkililer, Akdeniz Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde güneybatı ve batı yönlerden hafif eseceği ve ara sıra da orta kuvvette esemsinin beklenildiğini bildirdiler. Sabah saatleri itibariyle rüzgarın Kuzey Ege Bölgesi'nde kuvvetli (40-60 km/sa) eseceğinin tahmin edildiği de aktarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu

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EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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