Dikkat: Sıcaklılar düşüyor! Havalar bir anda buz kesecek..













Hava sıcaklıkları düşüyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu

19 Eylül 2022 Pazartesi hava durumu





20 Eylül 2022 Salı hava durumu





21 Eylül 2022 Çarşamba hava durumu





22 Eylül 2022 Perşembe hava durumu





23 Eylül 2022 Cuma hava durumu





Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftada hava durumu raporunu paylaştı. Yayınlanan hava tahmin raporlarında yurdun kuzey ve iç kesimlerinde parçalı bulutlu havanın hakim olması beklenirken Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak yağışın etkisi altına gireceği bildirildi. Yağışların ayrıca İç Anadolu'nun kuzeyi ve Orta Toroslar çevrelerinde de görülmesi bekleniyor. Eylül ayının son haftasına girerken meteoroloji soğuk hava uyarısı verdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugünden itibaren sıcaklıklar düşecek ve önce sonbahar, ardından kış hissedilecek.Soğuk havaların Çarşamba gününden itibaren daha etkili olacağı bildirilirken hava sıcaklıklarının bugün Marmara Bölgesi'nde, İç Ege'de, İç Anadolu Bölgedsi'nde ve Karadeniz Bölgelerinde hissedilir oranda azalacağı söyleniyor. Hava sıcaklıklarının 4 ila 9 derece birden düşmesi beklenildiğini söyleyen Meteoroloji yetkilileri bazı bölgelere kuvvetli rüzgar uyarısı da verdi. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden eseceği bilgisini paylaşan yetkililer, Akdeniz Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde güneybatı ve batı yönlerden hafif eseceği ve ara sıra da orta kuvvette esemsinin beklenildiğini bildirdiler. Sabah saatleri itibariyle rüzgarın Kuzey Ege Bölgesi'nde kuvvetli (40-60 km/sa) eseceğinin tahmin edildiği de aktarıldı.