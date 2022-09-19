Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftada hava durumu raporunu paylaştı. Yayınlanan hava tahmin raporlarında yurdun kuzey ve iç kesimlerinde parçalı bulutlu havanın hakim olması beklenirken Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak yağışın etkisi altına gireceği bildirildi. Yağışların ayrıca İç Anadolu'nun kuzeyi ve Orta Toroslar çevrelerinde de görülmesi bekleniyor. Eylül ayının son haftasına girerken meteoroloji soğuk hava uyarısı verdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugünden itibaren sıcaklıklar düşecek ve önce sonbahar, ardından kış hissedilecek.
GÜNDEM
19 Eylül 2022 - 10:41
Dikkat: Sıcaklılar düşüyor! Havalar bir anda buz kesecek..
Yurdun bir çok bölgesini etkileyen çöl sıcaklıkları, yerini yağmurlu ve hissedilir derecede daha soğuk havalara bırakmaya hazırlanıyor. Meteoroloji'den elde edilen son verilere göre hava sıcaklıklarının 4 ila 9 derece birden düşmesi bekleniyor.
GÜNDEM
19 Eylül 2022 - 10:41
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