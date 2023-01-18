















ŞEMSİYEYİ BUL





İŞTE DOĞRU CEVAP

Dikkatli olan bir çırpıda bulur! Resimde aynı renkte iki şemsiye var: 5 saniyede bulan ayakta alkışlanıyor! İllüzyon testlerini çözmek çoğu zaman eğlenceli olabiliyor. Sosyal medyada oldukça popüler olan optik illüzyon testleri sayesinde insanlar hem zekalarını ölçüyorlar, hem de eğlenceli anlar yaşıyorlar.Son zamanlarda optik illüzyon testi sayesinde zekanızı ölçün, pratikliğinizi ve becerinizi test edin. Son zamanlarda bir optik illüzyon testi sayesinde de insanlar zekalarını ve dehalarını ölçüyorlar. Şemsiyeyi bulan çok zeki kabul ediliyor. Bir sürü şemsiye var ve bunlar arasından ikinci ay şemsiyeyi bulmaya çalışacaksın. İki tane benzer şemsiyeyi bulmaya çalışıyoruz. İşte optik illüzyon testi ve detaylar...Optik illüzyon testleri karar verme sürecinde, analitik düşünme becerilerin gelişmesi için yapılan oldukça faydalı testlerden biri. Bu testler her geçen gün artmakta ve yayılmakta. Şimdi de aşağıda yer alan şemsiyelerden iki tane benzer olan şemsiyeyi iki saniye içinde bulmanız. Eğer şemsiyeyi 5 saniye içinde bulmayı başarabilirseniz görsel zekanız oldukça kuvvetli ve oldukça da dikkatlisiniz. Bir bakışta birbirine benzer şemsiyeleri bulmanız sizin farklı ve yaratıcı bir zekanız olduğunu gösterir.Oldukça dikkatli olmalı ve belirtilen süre zarfında şemsiyeyi bulmaya çalışmalısınız. Bu testler sizin zekanızın ne kadar aktif olduğu ve konstrasyon yeteneğinizin ne kadar gelişmiş olduğunu gösterir. Cevabı bulamadıysanız da üzülmeyin zira zekanızı geliştirici bir etkiye de sahip. Yani kendinizi hem test edip hem de zekanızı ölçüyorsunuz. Bir yandan da gelişiminize katkı sağlıyorsunuz. Zekanın gelişimi ve analitik düşünme kabiliyeti kazanmak için çok işe yaramaktadır.Doğru cevap iki tane bulunan mavi şemsiye.