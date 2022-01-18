MAGAZİN
18 Ocak 2022 - 13:26

Dilan Çiçek Deniz'den yeni projeye yeni imaj!

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, yeni projesi için imaj değişikliğine gitti. Koyu renk saçlarını sarıya boyatan Deniz'in son hali hayranlarından tam not aldı.

MAGAZİN
18 Ocak 2022 - 13:26
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Dilan Çiçek Deniz'den yeni projeye yeni imaj!
'Alev Alev' adlı dizisinde gördüğümüz ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, yeni projesi için koyu renkli saçlarını sarıya boyattı. Yeni halini Instagram hesabından paylaşan Deniz, fotoğrafın altına 'Yeni karakter yükleniyor' notunu yazdı.







Geçtiğimiz günlerde İzlandalı yönetmen  sevgilisi Thor Saevarsson'dan sürpriz bir şekilde evlilik teklifi alan ve aileye girerek evlilik hazırlıklarına başlayan Dilan Çiçek Deniz, sarışın kadınlar kervanına katıldı.


İzlanda’dan İstanbul'a dönen Deniz, soluğu kuaförde alırken yeni projesinde farklı bir imaj la hayranlarının karşısına çıkmak istediğini söyledi.


Koyu renkli saçlarını sarıya boyatan güzel oyuncu yeni imajını 'Yeni karakter yükleniyor' notunu yazarak sosyal medya hesabından paylaşırken çoğu hayranı güzel oyuncuya tam not verdi.

 
EDİTOR
Elvan
Elvan
İlginizi Çekebilir
Gülşen ve Ozan Çolakoğlu cephesinden 'Boşanıyorlar' iddialarına net yanıt!
Gülşen ve Ozan Çolakoğlu cephesinden 'Boşanıyorlar' iddialarına net yanıt!
Ayça Ayşin Turan'dan sevgilisi Alp Navruz'a doğum gününde büyük jest!
Ayça Ayşin Turan'dan sevgilisi Alp Navruz'a doğum gününde büyük jest!
Son Haberler
Rizelilerden kardan kapanan yol açılsın diye 112'ye sahte ihbar!
Rizelilerden kardan kapanan yol açılsın diye 112'ye sahte ihbar!
Gülşen ve Ozan Çolakoğlu cephesinden 'Boşanıyorlar' iddialarına net yanıt!
Gülşen ve Ozan Çolakoğlu cephesinden 'Boşanıyorlar' iddialarına...
İstanbul'da kar yağışı başladı! Bursa-Ankara yoluna kar engeli..
İstanbul'da kar yağışı başladı! Bursa-Ankara yoluna kar engeli..
Osman Kavala'ya yine tahliye verilmedi!
Osman Kavala'ya yine tahliye verilmedi!
Döviz ve altından TL'ye geçiş yapan kurumlara vergi istisnası geliyor!
Döviz ve altından TL'ye geçiş yapan kurumlara vergi istisnası geliyor!
Fazla doz aşı bağışıklık sistemine yorgunluk veriyor!
Fazla doz aşı bağışıklık sistemine yorgunluk veriyor!
Ayça Ayşin Turan'dan sevgilisi Alp Navruz'a doğum gününde büyük jest!
Ayça Ayşin Turan'dan sevgilisi Alp Navruz'a doğum gününde büyük...
2021 yılı bütçesinde 192.2 milyar lira açık kaydedildi!
2021 yılı bütçesinde 192.2 milyar lira açık kaydedildi!
AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan EYT açıklaması!
AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan EYT açıklaması!
Kaza sonrası çekici bekleyen kazazedeye otomobil çarptı!
Kaza sonrası çekici bekleyen kazazedeye otomobil çarptı!