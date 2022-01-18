Dilan Çiçek Deniz'den yeni projeye yeni imaj!













'Alev Alev' adlı dizisinde gördüğümüz ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, yeni projesi için koyu renkli saçlarını sarıya boyattı. Yeni halini Instagram hesabından paylaşan Deniz, fotoğrafın altına 'Yeni karakter yükleniyor' notunu yazdı.Geçtiğimiz günlerde İzlandalı yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson'dan sürpriz bir şekilde evlilik teklifi alan ve aileye girerek evlilik hazırlıklarına başlayan Dilan Çiçek Deniz, sarışın kadınlar kervanına katıldı.İzlanda’dan İstanbul'a dönen Deniz, soluğu kuaförde alırken yeni projesinde farklı bir imaj la hayranlarının karşısına çıkmak istediğini söyledi.Koyu renkli saçlarını sarıya boyatan güzel oyuncu yeni imajını 'Yeni karakter yükleniyor' notunu yazarak sosyal medya hesabından paylaşırken çoğu hayranı güzel oyuncuya tam not verdi.