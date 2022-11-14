MAGAZİN
14 Kasım 2022 - 19:16

Dilan Çıtak kıvırcık saçlarından eser bırakmadı! Yeni imajıyla esti gürledi

Kıvırcık saçlarıyla tüm dikkatleri üzerine toplayan İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, imaj yenileme kararı aldı. Yıllardır aynı şekilde kullandığı saçlarına fön çektiren güzle şarkıcı en son fön çektirdiğinde 8 veya 9 yaşlarında olduğunu söyledi.

MAGAZİN
14 Kasım 2022 - 19:16
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Dilan Çıtak kıvırcık saçlarından eser bırakmadı! Yeni imajıyla esti gürledi


Yaklaşık bir ay önce 8 yıldır birliktelik yaşadığı Levent Dörtler ile dünya evine giren Dilan Çitak Tatlıses, yeni imajını hayranlarının önünde sergiledi.

Dilan Çıtak kıvırcık saçlarına fön çekti

"EVLENDİKTEN 1 HAFTA SONRA DEPRESYONA GİRDİM"



 Ünlü isim geçtiğimiz günlerde düğüne katılmayan bir arkadaşlarını hedef alarak manşetlere çıkmıştı. Nişantaşı'nda görüntülenen Dilan Çitak, düğünü olduktan tam 1 hafta sonra sinirlerinin çok bozuk olduğunu belirterek depresyona girdiğini söyledi. Düğününe gelmeyen arkadaşlarına çok kızgın olan Dilan Çitak, bu sefer yeni imajıyla magazin dünyasında yer almaya başladı.

Dilan Çıtak kıvırcık saçlarına fön çekti

Yıllardır kıvırcık saçlara fön çeken ünlü isim, son halini sosyal medya hesaplarından paylaştı, görenleri şaşırttı.

"EN SON FÖN ÇEKTİRDİĞİMDE 8-9 YAŞLARINDAYDIM"

Dilan Çıtak kıvırcık saçlarına fön çekti

Geçtiğimiz günlerde bir programa katılan ve burada samimi açıklamalarda bulunan Dilan Çitak, kuaföre gitmediğini söyledi. Saç stilinde öne çıkan kıvırcık saçlarını düzelttiren güzel şarkıcı saç rengini de değiştirdiğini anlattı. Dilan Çitakı, yeni saçlarını çok beğendiğini söylerken Dilan'ı ilk kez böyle gören takipçileri şaşkınlıklarını gizleyemediler.

Dilan Çıtak kıvırcık saçlarına fön çekti

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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