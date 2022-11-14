Dilan Çıtak kıvırcık saçlarından eser bırakmadı! Yeni imajıyla esti gürledi

Yaklaşık bir ay önce 8 yıldır birliktelik yaşadığı Levent Dörtler ile dünya evine giren Dilan Çitak Tatlıses, yeni imajını hayranlarının önünde sergiledi.
"EVLENDİKTEN 1 HAFTA SONRA DEPRESYONA GİRDİM"
Ünlü isim geçtiğimiz günlerde düğüne katılmayan bir arkadaşlarını hedef alarak manşetlere çıkmıştı. Nişantaşı'nda görüntülenen Dilan Çitak, düğünü olduktan tam 1 hafta sonra sinirlerinin çok bozuk olduğunu belirterek depresyona girdiğini söyledi. Düğününe gelmeyen arkadaşlarına çok kızgın olan Dilan Çitak, bu sefer yeni imajıyla magazin dünyasında yer almaya başladı.
Yıllardır kıvırcık saçlara fön çeken ünlü isim, son halini sosyal medya hesaplarından paylaştı, görenleri şaşırttı.