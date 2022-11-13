MAGAZİN
13 Kasım 2022 - 12:33

Dilan Çıtak Tatlıses'in saçlarıyla başı dertte! Kıvırcık saçlara fön çektirince bakın ne oldu!

Geçtiğimiz günlerde dünya evine giren İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak uzun zamandır düğünü ile anılmaya devam ediyor. Saçlarının kıvırcık olmasıyla sosyal medyadan yorumlar gelirken en son 8-9 yaşlarında fön çektirdiğini belirtmişti. Bunun üzerine Dilan Çıtak kuaför sandalyesine oturdu. İşte, Dilan Çıtak'ın düz saçlı hali haberimizde

MAGAZİN
13 Kasım 2022 - 12:33
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Dilan Çıtak Tatlıses'in saçlarıyla başı dertte! Kıvırcık saçlara fön çektirince bakın ne oldu!


Düğünüyle gündeme gelirken bu defa ise saçlarıyla adı anılan Dilan Çıtak Tatlıses, kısa süre önce Youtube üzerinden Armağan Çağlayan'ın programına konuk olmuştu. Çaplayan tarafından yöneltilen ''Saçını nasıl yıkıyorsun?'' sorusuna ise Çıtak anılarıyla yanıt verdi. Çıtak'ın bonus hallerinin yerini düz saçların aldığı görüntüler ise sosyal medyadan yorum yağmurlarına tutuldu.

Dilan Çıtak Tatlıses, Youtube üzerinden yayınlanan Armağan Çağlayan programına konuk oldu. Saçları hakkında konuşulurken saçlarını iki günde bir yıkadığını belirten Çıtak, babasının da gençken saçlarının bonus olduğunu belirtti. Çıtak aynı zamanda kuaföre gitmediğini saçlarına en son 8-9 yaşlarında fön çektirdiğini açıkladı. Saçlarının hem uzun hem de bonus olmasından kaynaklı olarak 3 kişinin fön çektiğinin de altını çizdi.



Dilan Çıtak imaj değişikliği

Dilan Çıtak ise bu konuşmaların üzerinden zaman geçmesiyle beraber imaj değişikliğine gitti. Saç renginde oynamalar yapan Çıtak aynı zamanda fön çektirdiğini gösteren o fotoğrafı da sosyal medya hesabından paylaştı. Fakat sosyal medya üzerinden bu halinin beğenilmediğine dair çok yorum alırken bonus saçlarının daha güzel olduğu iltifatları da geldi. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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