Dilan Polat'ın eşinden 'Yok artık' dedirtecek doğum günü hediyesi!

Hem sosyal medya fenomeni hem de iyi bir iş kadını olan Dilan Polat, geçtiğimiz gün 32 yaşına girdi. Dilan Polat'ın doğum günü partisinden çok eşi Engin Polat'ın ona aldığı hediyeler konuşuldu.
İş hayatına ilk olarak doğum fotoğrafçılığıyla başlayan ve daha sonrasında birçok ünlünün fotoğrafçılığını yapan Dilan Polat, daha sonrasında ablasıyla güzellik merkezi açtı ve kısa sürede başarı yakalayarak işini büyüttü.
2 çocuk annesi Dilan Polat'ın eşi yazılımcı Engin Polat, eşine doğum günü hediyesi olarak içi güllerle dolu olan lüks bir araç hediye etti. Sosyal medya fenomeni bu hediye karşısında mutluluktan havalara uçtu. Fakat, eşi Engin Polat'ın sürprizi burada bitmedi asıl sürprizi sona sakladı.
Eşinden Dilan Polat'a adına açılmış mücevher dükkanıEngin Polat, eşi Dilan Polat'a büyük sürprizini göstermek için gözlerini bağladı ve onu bir AVM'ye götürdü. AVM'de eşiyle birlikte nereye gittiğini bilmeyen Dilan Polat, gözlerini açtığında kendi adına açılmış bir mücevher mağazasıyla karşılaştı. İkinci doğum gününü de alan Dilan Polat mutluluktan ağlarken o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Dilan Polat'ın doğum günü hediyelerini gören kullanıcılar ise hediyeleri ağızları açık izledi. Çok sayıda kullanıcı ise paylaşımların altına 'Biz bu dünyaya izlemeye gelmişiz' yorumları yaptı.