MAGAZİN
21 Temmuz 2022 - 13:35

Dilan Polat'ın eşinden 'Yok artık' dedirtecek doğum günü hediyesi!

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, geçtiğimiz gün doğum gününde eşinin aldığı hediyeleri paylaştı. Dilan'ın eşi Engin Polat'ın kendisine lüks bir araç ve bir AVM'de mücevher dükkanı aldığını açıkladı. Sosyal medya kullanıcıları Dilan Polat'ın hediyelerini şaşkınlıkla izledi.

MAGAZİN
21 Temmuz 2022 - 13:35
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Dilan Polat'ın eşinden 'Yok artık' dedirtecek doğum günü hediyesi!


Hem sosyal medya fenomeni hem de iyi bir iş kadını olan Dilan Polat, geçtiğimiz gün 32 yaşına girdi. Dilan Polat'ın doğum günü partisinden çok eşi Engin Polat'ın ona aldığı hediyeler konuşuldu.

Dilan Polat



İş hayatına ilk olarak doğum fotoğrafçılığıyla başlayan ve daha sonrasında birçok ünlünün fotoğrafçılığını yapan Dilan Polat, daha sonrasında ablasıyla güzellik merkezi açtı ve kısa sürede başarı yakalayarak işini büyüttü. 

Dilan Polat

2 çocuk annesi Dilan Polat'ın eşi yazılımcı Engin Polat, eşine doğum günü hediyesi olarak içi güllerle dolu olan lüks bir araç hediye etti. Sosyal medya fenomeni bu hediye karşısında mutluluktan havalara uçtu. Fakat, eşi Engin Polat'ın sürprizi burada bitmedi asıl sürprizi sona sakladı.

Dilan Polat

Eşinden Dilan Polat'a adına açılmış mücevher dükkanı

Engin Polat, eşi Dilan Polat'a büyük sürprizini göstermek için gözlerini bağladı ve onu bir AVM'ye götürdü. AVM'de eşiyle birlikte nereye gittiğini bilmeyen Dilan Polat, gözlerini açtığında kendi adına açılmış bir mücevher mağazasıyla karşılaştı. İkinci doğum gününü de alan Dilan Polat mutluluktan ağlarken o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Dilan Polat

Dilan Polat'ın doğum günü hediyelerini gören kullanıcılar ise hediyeleri ağızları açık izledi. Çok sayıda kullanıcı ise paylaşımların altına 'Biz bu dünyaya izlemeye gelmişiz' yorumları yaptı. 

Dilan Polat

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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