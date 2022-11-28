Aktüel
28 Kasım 2022 - 02:17

Dilan Polat kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? Eşinin yaptığı sürprizler ile gündeme gelen Polat'ın yıl dönümü kutlaması olay oldu! Görüntüler her kadını kıskandıran cinsten

Sosyal medya üzerinden gündeme gelen fenomen isim Silan Polat'ın yıl dönümü kutlamaları herkesin ağzını açık bıraktı. Eşi Engin Polat'ın hazırladığı sürpriz ise görenleri kıskandırdı. Bunun üzerine Dilan Polat kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte, adı sürprizlerle anılan Dilan Polat'ın biyografisi

Aktüel
28 Kasım 2022 - 02:17
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Dilan Polat kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? Eşinin yaptığı sürprizler ile gündeme gelen Polat'ın yıl dönümü kutlaması olay oldu! Görüntüler her kadını kıskandıran cinsten


Dilan-Engin Polat çifti her sene çeşitli kutlamalar ile adlarından bahsettirirken bu defa yıl dönümü için Engin Polat'ın hazırladığı sürpriz herkesi mest etti. Bu kadar gözler önünde hayat yaşamaları üzerine internet üzerinden Dilan Polat ve Engin Polat hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Dilan Polat kimdir? İşte detaylar...

DİLAN POLAT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Dilan Polat, üç çocuklu ailenin ortanca çocuğudur. Bir ablası ve bir erkek kardeşi olan Dilan Polat, iş hayatına doğum fotoğrafçısı olarak başladı. Ablasıyla beraber güzellik merkezi açan Polat işlerini büyüterek şu an her ilden birden fazla şubesi vardır. Lise yıllarında tanıştığı küçük yaşta Engin Polat ile evlenip 2 çocuk sahibidir. Dilan Polat sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ile babasının beyin tümöründe öldüğünü belirtirken bir programda ise babasının annesini öldürdüğünü açıklamıştı. Küçük yaşlarda zor günler geçiren Polat, iş kadınıdır. 



Dilan Polat kimdir?

Dilan Polat mesleği

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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