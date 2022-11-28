Dilan-Engin Polat çifti her sene çeşitli kutlamalar ile adlarından bahsettirirken bu defa yıl dönümü için Engin Polat'ın hazırladığı sürpriz herkesi mest etti. Bu kadar gözler önünde hayat yaşamaları üzerine internet üzerinden Dilan Polat ve Engin Polat hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Dilan Polat kimdir? İşte detaylar...
Aktüel
28 Kasım 2022 - 02:17
Dilan Polat kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? Eşinin yaptığı sürprizler ile gündeme gelen Polat'ın yıl dönümü kutlaması olay oldu! Görüntüler her kadını kıskandıran cinsten
Sosyal medya üzerinden gündeme gelen fenomen isim Silan Polat'ın yıl dönümü kutlamaları herkesin ağzını açık bıraktı. Eşi Engin Polat'ın hazırladığı sürpriz ise görenleri kıskandırdı. Bunun üzerine Dilan Polat kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte, adı sürprizlerle anılan Dilan Polat'ın biyografisi
Aktüel
28 Kasım 2022 - 02:17
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