Kim Kimdir
14 Kasım 2022 - 08:35

Dilara Gönder kimdir, nereli, yaşı kaç? Dilara Gönder biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

Show TV ekranlarının bilinen yüzü Dilara Gönder hakkında araştırmalar devam ediyor. Show Ana Haber sunucusu Dilara Gönder’in kim olduğu, nereli olduğu merak ediliyor. İşte Dilara Gönder hakkında merak edilen tüm detaylar…

Kim Kimdir
14 Kasım 2022 - 08:35
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Dilara Gönder kimdir, nereli, yaşı kaç? Dilara Gönder biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Dilara Gönder hakkında araştırmalar devam ederken biz de merak edilenleri sizlerle paylaşıyoruz. Ünlü spikerin hayatı hakkında merak edilenle yazımızda. İşte Dilara Gönder hakkında merak edilen tüm detaylar…

DİLARA GÖNDER KİMDİR?

1983 doğumlu olan Dilara Gönder 17 Haziran tarihinde Almanya'da doğdu. Babasının işi nedeniyle 7 yaşına kadar Almanya'da kalan güzel spiker, daha sonra Türkiye'ye yerleşti. İzmir'de yaşamaya başlayan Dilara Gönder, Bornova Anadolu Lisesi mezunudur. Üniversite eğitimine Yeditepe Üniversitesi'nde alan Dilara Gönder radyo televizyon sinema bölümünü bitirdi.

Dilara Gönder Kimdir

Fenerbahçe TV'de Music Box programında sunuculuk yapan Dilara Gönder, daha sonra Lig Tv'ye transfer oldu. Burada iki buçuk yıl kadar görev alan ünlü sunucu daha sonra TRT ekranlarına geçti. Burada ise formula 1 ile ilgili programları sunan Gönder, birçok başarılı projeye imza attı. Buradan sonra NTV Spor'a transfer olan Dilara Gönder, daha sonra Kanal D ekranlarında yayınlanan Ne Diyorsun adlı dizide rol aldı.

En son ise Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Sil Baştan dizisinde Gizem karakterine Hayat verdi. 2016 yılında iş insanı Selim Yalın ile Slovenya'da dünya evine giren Dilara Gönder, 1.69 boyunda ve 56 kilodur.

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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