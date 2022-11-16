Kim Kimdir
16 Kasım 2022 - 00:54

Dilek Ertek kimdir, nereli? Dilek Ertek hakkında merak ettikleriniz

Dünyaca tanınan bir mücevher markasının Türkiye distribütörü olan tanınan iş insanı Dilek Ertek, tatil için gittiği Tahiti'de gemiden düşerek kaybolmuş ve yaklaşık olarak yirmi günden fazladır kendisinden haber alınamamıştı. Gıyabi olarak cenaze namazı gerçekleştiren Ertek şüpheli ölümünün ardından gündeme geldi. Hakkında bu olay sonrasında arama motorlarında pek çok aratma yapılan Dilek Ertek'in hikayesini pek çok kişi merak etti. Peki, Dilek Ertek kimdir, nereli? İşte, işkadını Dilek Ertek'in hayatı hakkında bilgiler

Kim Kimdir
16 Kasım 2022 - 00:54
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Dilek Ertek kimdir, nereli? Dilek Ertek hakkında merak ettikleriniz
Dünyaca tanınan bir mücevher markasının Türkiye distribütörü olan tanınan iş insanı Dilek Ertek, tatil için gittiği Tahiti'de gemiden düşerek kaybolmuş ve yaklaşık olarak yirmi günden fazladır kendisinden haber alınamamıştı. Gıyabi olarak cenaze namazı gerçekleştiren Ertek şüpheli ölümünün ardından gündeme geldi. Hakkında bu olay sonrasında arama motorlarında pek çok aratma yapılan Dilek Ertek'in hikayesini pek çok kişi merak etti.

diek ertek kimdir

Dilek Ertek Kimdir?

İstanbul doğumlu olan Dilek Ertek, Mimar Sinan Üniversitesi mimarlık bölümünde tamamladığı lisans eğitimi sonrası New York'a giderek GIA'de pırlanta konusunda eğitimler almış ve eğitimi sonrası ipek üzerine yaptığı desen ve tasarımlarla para kazanmaya başlayarak kendi işini kurmuştur. 95 yılı sonunda İstanbulda ünlü bir markanın mücevher mağazasını açan Ertek'in aynı zamanda bir antika dükkanı da bulunmaktaydı.

82 yılında kendisi gibi iş insanı Hüseyin Yalçınkaya ile evlenen ve 2004 yılına dek evli kalan Ertek'in Gökçe Atuk isminde bir oğlu bulunmaktadır. 

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
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