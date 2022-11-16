Dünyaca tanınan bir mücevher markasının Türkiye distribütörü olan tanınan iş insanı Dilek Ertek, tatil için gittiği Tahiti'de gemiden düşerek kaybolmuş ve yaklaşık olarak yirmi günden fazladır kendisinden haber alınamamıştı. Gıyabi olarak cenaze namazı gerçekleştiren Ertek şüpheli ölümünün ardından gündeme geldi. Hakkında bu olay sonrasında arama motorlarında pek çok aratma yapılan Dilek Ertek'in hikayesini pek çok kişi merak etti.
Kim Kimdir
16 Kasım 2022 - 00:54
Dilek Ertek kimdir, nereli? Dilek Ertek hakkında merak ettikleriniz
Dünyaca tanınan bir mücevher markasının Türkiye distribütörü olan tanınan iş insanı Dilek Ertek, tatil için gittiği Tahiti'de gemiden düşerek kaybolmuş ve yaklaşık olarak yirmi günden fazladır kendisinden haber alınamamıştı. Gıyabi olarak cenaze namazı gerçekleştiren Ertek şüpheli ölümünün ardından gündeme geldi. Hakkında bu olay sonrasında arama motorlarında pek çok aratma yapılan Dilek Ertek'in hikayesini pek çok kişi merak etti. Peki, Dilek Ertek kimdir, nereli? İşte, işkadını Dilek Ertek'in hayatı hakkında bilgiler
Kim Kimdir
16 Kasım 2022 - 00:54
EDİTÖR
İlginizi Çekebilir