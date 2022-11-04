Dilek Ertek kimdir, öldü mü, neden öldü?

Son dakika haberine göre ünlü iş insanı Dilek Ertek’in Haiti’de bir kaza geçirdiği öğrenildi. Türkiye Tiffany CO’nun sahibi olan sosyetik isim Dilek Ertek ile ilgili acı haber paylaşıldı. Dilek Ertek gündem olurken kim olduğu ve son dakika gelişmeleri merak ediliyor.
Dilek Ertek öldü mü, neden öldü?Tiffany CO’nun sahibi Dilek Ertek, tatil için gittiği Haiti’de içinde bulunduğu gemiden denize düşerek hayatını kaybetti. Ertek’in ölümü yakınlarını ve iş dünyasını yıktı. Ünlü iş kadınının cansız bedenine ise hala ulaşılamadı. Dilek Ertek’in ölümüne ilişkin avukatından açıklama yapıldı.
Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden biri olan Dilek Ertek’in 26 Ekim tarihinde Pasifik Okyanusu’nda seyir halinde olan gemiden düştüğünü ve bugüne dek yapılan arama çalışmalarından olumlu bir sonuç alınamadığını söyledi. Gemi, Tahiti’de bulunan Papeete limanına geldikten sonra kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığını ve basında gerçek olmayan haberlerin çıkmaması için basın açıklaması yapma gereksinimi duyduklarını belirtti.