MEDYA
04 Kasım 2022 - 18:01

Dilek Ertek kimdir, öldü mü, neden öldü?

Ünlü iş insanı Dilek Ertek'in geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybettiği açıklandı. Dilek Ertek Haiti kazası, ölüm nedenine ilişkin detaylar ortaya çıktı.

MEDYA
04 Kasım 2022 - 18:01
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Dilek Ertek kimdir, öldü mü, neden öldü?


Son dakika haberine göre ünlü iş insanı Dilek Ertek’in Haiti’de bir kaza geçirdiği öğrenildi. Türkiye Tiffany CO’nun sahibi olan sosyetik isim Dilek Ertek ile ilgili acı haber paylaşıldı. Dilek Ertek gündem olurken kim olduğu ve son dakika gelişmeleri merak ediliyor.

Dilek Ertek öldü mü, neden öldü?

Tiffany CO’nun sahibi Dilek Ertek, tatil için gittiği Haiti’de içinde bulunduğu gemiden denize düşerek hayatını kaybetti. Ertek’in ölümü yakınlarını ve iş dünyasını yıktı. Ünlü iş kadınının cansız bedenine ise hala ulaşılamadı. Dilek Ertek’in ölümüne ilişkin avukatından açıklama yapıldı.



Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden biri olan Dilek Ertek’in 26 Ekim tarihinde Pasifik Okyanusu’nda seyir halinde olan gemiden düştüğünü ve bugüne dek yapılan arama çalışmalarından olumlu bir sonuç alınamadığını söyledi. Gemi, Tahiti’de bulunan Papeete limanına geldikten sonra kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığını ve basında gerçek olmayan haberlerin çıkmaması için basın açıklaması yapma gereksinimi duyduklarını belirtti.

Dilek Ertek kimdir?

İstanbul doğumlu Dilek Ertek, Avusturya Lisesi mezunudur. Lisans eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık bölümünde tamamladıktan sonra New York GIA’de pırlanta eğitimi almıştır. Mezuniyetiyle birlikte ipek üzerine tasarımlar yaparak önce para kazanmaya başladı ardından da kendi işini kurdu. 1995 yılında İstanbul’da ilk mağazasını açtı. 20 yıldan fazladır Tiffany Co’nun distrübütörlüğünü yaptı.

Dilek Ertek 1982 yılında iş insanı Hüseyin Yalçınkaya ile evlenmiştir. 2004 yılında boşanan çiftin Gökçe Atuk isminde bir erkek evlatları vardır.

Haiti’de Pasifik Okyanusu’nda seyir halindeki gemiden düşen Dilek Ertek’in cansız bedeni günlerdir bulunamadı. Ünlü iş insanının hayatını kaybettiği bilgisi ise kesinleşti.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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