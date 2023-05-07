GÜNDEM
07 Mayıs 2023 - 21:57

Dilek İmamoğlu'ndan Erzurum'da taşlı saldırıya uğrayan eşine destek açıklaması!

Erzurum'da düzenlenen protesto gösterisinde taşlı saldırı gerçekleştirilen BB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaşaıdğı olaya tepkisini gösterirken, bir tepki de eşi Dilek İmamoğlu'ndan geldi. Dilek İmamoğlu, paylaşımında “Barışçıl ve adil bir gelecek için birleşen bu ülke bir daha asla umudunu kaybetmeyecektir. Demokrasi kazanacak, adalet hakim olacak, kardeşlik kazanacak!” ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
07 Mayıs 2023 - 21:57
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Dilek İmamoğlu'ndan Erzurum'da taşlı saldırıya uğrayan eşine destek açıklaması!


Millet İttifakı adına Erzurum'da bir miting düzenleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir grup tarafından taşlı saldırıya uğradı. İmamoğlu'na yönelik gerçekleştirilen saldırı sonrası İBB Başkanı'na çok sayıda destek mesajı gelirken, eşi Dilek İmamoğlu da sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Dilek İmamoğlu'ndan Erzurum'da taşlı saldırıya uğrayan eşine destek açıklaması!



Dilek İmamoğlu paylaşımında, "Huzurlu ve adil bir gelecek için birleşen bu ülke umudunu hiçbir zaman kaybetmeyecektir. Demokrasi hakim olacak, adalet hakim olacak, sevgi ve kardeşlik hakim olacak." şeklinde ifadeler kullandı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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