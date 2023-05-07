Dilek İmamoğlu'ndan Erzurum'da taşlı saldırıya uğrayan eşine destek açıklaması!













Millet İttifakı adına Erzurum'da bir miting düzenleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir grup tarafından taşlı saldırıya uğradı. İmamoğlu'na yönelik gerçekleştirilen saldırı sonrası İBB Başkanı'na çok sayıda destek mesajı gelirken, eşi Dilek İmamoğlu da sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.Dilek İmamoğlu paylaşımında, "Huzurlu ve adil bir gelecek için birleşen bu ülke umudunu hiçbir zaman kaybetmeyecektir. Demokrasi hakim olacak, adalet hakim olacak, sevgi ve kardeşlik hakim olacak." şeklinde ifadeler kullandı.